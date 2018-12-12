Стрілець зі Страсбурга був засуджений за крадіжки і напади 27 разів

Чоловік, який вчинив теракт зі стріляниною у Страсбурзі, був засуджений 27 разів.

Підозрюваний кілька разів відбував покарання у в'язниці, де зазнав радикалізації. Шаріф перебував у списку осіб, що становлять загрозу безпеці Франції, повідомила прокурор Парижа Ремі Хейц, пише Le Figaro.

"Шаріф Ш., що народився в 1989 році в Страсбурзі, був відомий правоохоронцям, особливо за крадіжки і насильство. Його кримінальне досьє налічує 27 вироків за правопорушення у Франції, Німеччині та Швейцарії, - йдеться у повідомленні.

Станом на вечір середи, 12 грудня, Шаріфа не затримали. Поліція викликала на допит близьких підозрюваного: матір, батька і двох братів. До розслідування залучена також Антитерористична поліція.

Нагадаємо, ввечері 11 травня в центрі французького міста Страсбург невідомий відкрив стрілянину. Чоловік відкрив вогонь поблизу різдвяного ярмарку на площі Клебер. В результаті стрілянини загинули дві людини, вісім отримали серйозні поранення, ще п'ятеро - легкі поранення.