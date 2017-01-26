Стрілки Годинника Судного дня перевели вперед через Трампа

Лише дві з половиною символічні хвилини відділяють світ від години глобальної катастрофи

Стрілки Годинника Судного дня (Doomsday Clock) - символічного хронометра, який відображає наближення ядерного катаклізму, - переведені на 30 секунд вперед. Рада директорів журналу The Bulletin of Atomic Scientists ухвалила рішення про переведення стрілок годинника вперед через погіршення ситуації з безпекою в світі і заяв нового президента США Дональда Трампа про збільшення ядерних арсеналів.

Тепер стрілки Годинника Судного дня показують час 23:57:30 - це означає, що лише дві з половиною символічні хвилини відділяють світ від години глобальної катастрофи, настання якої знаменує північ.

Про це повідомляє ВВС.

За всю історію існування Часів Судного дня з 1947 року лише один раз годинник був на 30 секунд ближче до позначки 00:00. У 1953 році, коли Сполучені Штати провели випробування водневої бомби, годинник показував 23:58 тобто світ був ще ближче до катастрофи, ніж зараз.

У своєму рішенні рада директорів The Bulletin of Atomic Scientists повідомила, що, на думку вчених, вірогідність глобальної катастрофи в 2017 році вища, ніж два роки тому.

"На рішення ради вплинули заяви Дональда Трампа, що викликають тривогу, про використання і збільшення ядерних арсеналів, а також явне заперечення Трампом і ще кількома членами його кабінету думки переважної більшості вчених про зміну клімату", - йдеться в заяві вчених.

Протягом останніх двох років годинник показував 23:57, після того, як в січні 2015 стрілки були переведені на дві хвилини вперед. Тоді головними причинами рішення перевести стрілки вчені назвали неефективну боротьбу з кліматичними змінами, а також модернізацію ядерної зброї у всьому світі і роздуті ядерні арсенали.

Годинник Судного дня є проектом журналу Чиказького університету The Bulletin of Atomic Scientists ("Бюлетень вчених-атомників"). Його ініціювали творці першої американської атомної бомби в 1947 році - тоді вчені встановили стрілки годинника на позначці 23:53.

Найчастіше вчені приймають рішення про переведення стрілок вперед. Останній раз стрілки годинника переводилися на хвилину назад в 2010 році, після того як США вирішили відмовитися від планів розгортання системи ПРО в Східній Європі. У 1991 році після підписання між СРСР і США договору про скорочення стратегічних наступальних потенціалів стрілки годинника були переведені відразу на сім хвилин назад до рекордно "безпечного" значення о 23 годині 43 хвилини.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп готовий запропонувати президенту Росії Володимиру Путіну зняття санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів.

У свою чергу, в Кремлі відмовилися від ідеї скорочувати ядерні запаси в обмін на зняття санкцій.