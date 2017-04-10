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Стрілець з Лас-Вегаса збирав свій арсенал зброї 20 років, - ЗМІ

Зброю Педдок купив в штатах Невада, Юта, Каліфорнія і Техас
64-річний Стівен Педдок, який розстріляв людей біля готельного комплексу Мандалай-Бей в Лас-Вегасі, збирав арсенал зброї протягом 20 років.
Стрілець з Лас-Вегаса збирав свій арсенал зброї 20 років, - ЗМІ Фото: EPA/UPG

Гвинтівки, дробовики і пістолети Педдок купив в штатах Невада, Юта, Каліфорнія і Техас, - за даними американського телеканал CNN.

Співробітник в правоохоронних органах не зміг розповісти телеканалу, скільки саме зброї Педдок зміг придбати за весь цей час.

У той же час спеціальний агент Джил Снайдер заявила, що всього правоохоронці виявили 47 одиниць зброї в трьох різних локаціях - готельному номері, звідки вів вогонь Педдок, і ще в двох місцях, пов'язаних з ним.

Як раніше повідомлялося, стрілянину в Лас-Вегасі влаштував 64-річний місцевий житель Стівен Паддок. Він відкрив вогонь по натовпу з 32-го поверху готелю. Спочатку повідомлялося, що в ході спецоперації поліції він був ліквідований. Пізніше шериф Лас-Вегаса Джо Ломбардо повідомив, що стрілець укоротив собі віку. Паддока супроводжувала 63-річна жінка, яку оголосили в розшук.

Відзначимо, що ця трагедія стала найбільшим масовим вбивством в історії США, але справу про напад поки не розглядають як теракт.

Щонайменше 45 постраждалих унаслідок стрілянини в Лас-Вегасі досі знаходяться у критичному стані.

До цього найбільш масовою була стрілянина в Орландо, що сталася 12 червня 2016 року. Тоді загинуло 49 людей, ще 53 отримали поранення.

У 2007 році масове вбивство у Віргінському політехнічному інституті забрало життя 32 осіб, а в 2012 в початковій школі "Сенді-Хук" були застрелені 27 осіб.

 

 

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04 10 2017 10:14
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