Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Стрілянина на Подолі: нападник на Окуєву та Осмаєва нещодавно перетинав кордон з Росією

Нападнику загрожує максимальна міра покарання, але чи він отримає його, залежить від слідства і суду
Нападник на росіянина Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуєву перетинав кордон з Росією і Білоруссю по "паспорту громадянина України".
Стрілянина на Подолі: нападник на Окуєву та Осмаєва нещодавно перетинав кордон з Росією Фото: politeka.net

"Нападник мав паспорт нібито громадянина України на ім'я Олександр Дакар. Нібито уродженця Одеси. У паспорті є відмітки прикордонників про перетин кордону з Росією і Білоруссю протягом 2016 року і в цьому році також", - заявив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, повідомляє Еспресо.TV.

Нападнику загрожує максимальна міра покарання, але чи він отримає його, залежить від слідства і суду.

Зазначимо, нападник, який здійснив замах на учасника АТО Адама Осмаєва і був поранений його дружиною Аміною Окуєвою, живий, знаходиться під охороною і дасть свідчення.

Нагадаємо, у Києві на Подолі сталася стрілянина. Стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. Правоохоронці розглядають як основну версію вчинення злочину "патріотичну позицію подружжя"

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 06 2017 10:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.