Стрілянина на Подолі: нападник на Окуєву та Осмаєва нещодавно перетинав кордон з Росією
"Нападник мав паспорт нібито громадянина України на ім'я Олександр Дакар. Нібито уродженця Одеси. У паспорті є відмітки прикордонників про перетин кордону з Росією і Білоруссю протягом 2016 року і в цьому році також", - заявив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, повідомляє Еспресо.TV.
Нападнику загрожує максимальна міра покарання, але чи він отримає його, залежить від слідства і суду.
Зазначимо, нападник, який здійснив замах на учасника АТО Адама Осмаєва і був поранений його дружиною Аміною Окуєвою, живий, знаходиться під охороною і дасть свідчення.
Нагадаємо, у Києві на Подолі сталася стрілянина. Стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. Правоохоронці розглядають як основну версію вчинення злочину "патріотичну позицію подружжя"
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