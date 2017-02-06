Стрілянина на Подолі: нападник на Окуєву та Осмаєва нещодавно перетинав кордон з Росією

Нападнику загрожує максимальна міра покарання, але чи він отримає його, залежить від слідства і суду

Нападник на росіянина Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуєву перетинав кордон з Росією і Білоруссю по "паспорту громадянина України".

"Нападник мав паспорт нібито громадянина України на ім'я Олександр Дакар. Нібито уродженця Одеси. У паспорті є відмітки прикордонників про перетин кордону з Росією і Білоруссю протягом 2016 року і в цьому році також", - заявив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, повідомляє Еспресо.TV.

Нападнику загрожує максимальна міра покарання, але чи він отримає його, залежить від слідства і суду.

Зазначимо, нападник, який здійснив замах на учасника АТО Адама Осмаєва і був поранений його дружиною Аміною Окуєвою, живий, знаходиться під охороною і дасть свідчення.