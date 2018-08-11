Стрілянина у барі в Каліфорнії: щонайменше 12 загиблих

Поліція стверджує, що стрілянина почалася о 23:20 за місцевим часом у середу за 65 км на північний захід від Лос-Анджелеса.

Принаймні ще 10 людей отримали поранення в результаті нападу, повідомляє ВВС.

Влада заявляє, що підозрюваного знайшли мертвим всередині й ще не встановили його особу. Мотив стрілянини наразі невідомий.

Як повідомляється, у барі на час нападу знаходилось принаймні 200 людей, які відвідували вечір музики кантрі для студентів коледжів.

"Коли заступники шерифа прибули, вони почули постріли, йшла активна стрілянина", - сказав раніше представник офісу шерифа округу Вентура Ерік Бушов.

Співробітником поліції, якого вбили, виявився сержант управління шерифа округу Вентура Рон Хелус - 29-річний ветеран силових структур, який мав піти на пенсію наступного року.

У нього влучили декілька разів.