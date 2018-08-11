Стрілянина у барі в Каліфорнії: щонайменше 12 загиблих
Поліція стверджує, що стрілянина почалася о 23:20 за місцевим часом у середу за 65 км на північний захід від Лос-Анджелеса.
Принаймні ще 10 людей отримали поранення в результаті нападу, повідомляє ВВС.
Влада заявляє, що підозрюваного знайшли мертвим всередині й ще не встановили його особу. Мотив стрілянини наразі невідомий.
Як повідомляється, у барі на час нападу знаходилось принаймні 200 людей, які відвідували вечір музики кантрі для студентів коледжів.
"Коли заступники шерифа прибули, вони почули постріли, йшла активна стрілянина", - сказав раніше представник офісу шерифа округу Вентура Ерік Бушов.
Співробітником поліції, якого вбили, виявився сержант управління шерифа округу Вентура Рон Хелус - 29-річний ветеран силових структур, який мав піти на пенсію наступного року.
У нього влучили декілька разів.
Повідомляється, що підозрюваний здійснив десятки пострілів, а потім, як вважає поліція, застрелився.
Відвідувачі закладу розповіли, що у приміщенні почалася паніка. Аби вибратися з бару, люди розбивали вікна стільцями.
Повідомляється, що підозрюваний міг використати під час атаки димові гранати та принаймні один напівавтоматичний пістолет.
Нагадаємо, в суботу, 27 жовтня, чоловік відкрив стрілянину в синагозі в американському місті Піттсбург. Озброєний автоматичною зброєю він увірвався в будівлю під час суботньої молитви, викрикуючи антисемітські гасла. Підозрюваний здався поліції після того, як був поранений. Стрільцем виявився 48-річний Роб Бауер.
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