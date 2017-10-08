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Стрілянина у Києві біля вокзалу: поранено трьох людей

Правоохоронці розшукують зловмисників
В результаті збройного конфлікту на головному залізничному вокзалі в Києві поранені три людини.
Стрілянина у Києві біля вокзалу: поранено трьох людей Фото: Facebook Оксана Блищик

"Подія сталася на площі Вокзальній. На місці працюють правоохоронці. О 9:50 у чергову частину надійшло повідомлення про те, що неподалік від закладу громадського харчування біля залізничного вокзалу внаслідок конфлікту двоє зловмисників поранили, імовірно, із травматичної зброї, трьох чоловіків. За попередньою інформацією лікарів, у потерпілих – травми ніг та рук. Їх доставили в лікарню, де надають необхідну допомогу. Нападники втекли", - повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Нацполіції Києва Оксана Блищик.

За словами Блищик, наразі на місці події працюють наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції.

Правоохоронці розшукують зловмисників, з’ясовують обставини конфлікту, спілкуються зі свідками та очевидцями.

Нагадаємо, що в неділю ввечері, 6 серпня, на трасі під Миколаєвом невідомі відкрили стрілянину, поранивши двох людей, після чого зникли.

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10 08 2017 11:35
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