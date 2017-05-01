Стрілянина у Києві: поранено іноземця
"О 22:44 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Лесі Українки лежить поранений хлопець", - йдеться у повідомленні прес-служби ГУ НП Києва.
За викликом виїхали працівники Печерського управління поліції, кінологічна служба та патрульні. Місцевий мешканець, який став випадковим свідком події, розповів правоохоронцям: він бачив, як біля під’їзду будинку розмовляли два чоловіка. Несподівано один із них здійснив три постріли у свого співрозмовника.
Слідчо-оперативна група оглянула місце події та навколишню територію, вилучила три стріляні гільзи, які направила на експертне дослідження, опитала можливих свідків і очевидців.
Потерпілого – 25-річного іноземця, із вогнепальним пораненням обох ніг госпіталізували. Правоохоронці зможуть опитати чоловіка, щойно отримають дозвіл від лікарів.
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (Умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці розшукують чоловіка, який стріляв, встановлюють його особу, а також всі обставини та причини вказаного правопорушення.
Нагадаємо, у жовтні у Києві, на Хрещатику, група невідомих осіб влаштувала бійку, в якій постраждав іноземець.
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