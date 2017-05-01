Стрілянина у Києві: поранено іноземця

Вчора, 4 січня, на Печерську невідомий вистрілив у ноги громадянину іншої держави.

"О 22:44 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Лесі Українки лежить поранений хлопець", - йдеться у повідомленні прес-служби ГУ НП Києва.

За викликом виїхали працівники Печерського управління поліції, кінологічна служба та патрульні. Місцевий мешканець, який став випадковим свідком події, розповів правоохоронцям: він бачив, як біля під’їзду будинку розмовляли два чоловіка. Несподівано один із них здійснив три постріли у свого співрозмовника.

Слідчо-оперативна група оглянула місце події та навколишню територію, вилучила три стріляні гільзи, які направила на експертне дослідження, опитала можливих свідків і очевидців.

Потерпілого – 25-річного іноземця, із вогнепальним пораненням обох ніг госпіталізували. Правоохоронці зможуть опитати чоловіка, щойно отримають дозвіл від лікарів.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (Умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці розшукують чоловіка, який стріляв, встановлюють його особу, а також всі обставини та причини вказаного правопорушення.

Нагадаємо, у жовтні у Києві, на Хрещатику, група невідомих осіб влаштувала бійку, в якій постраждав іноземець.