CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ2 жовтня на фестивалі кантрі-музики "Route 91" в Лас-Вегасі чоловік відкрив стрілянину по натовпу з балкона готелю. Стріляв 64-річний американець. Він був ліквідований поліцією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Бійня у Лас-Вегасі" стала наймасовішим вбивством в історії США
Про це свідчить статистика з 1949 року
Фото: Getty Images
За останніми даним, внаслідок стрілянини в Лас-Вегасі загинули більше 50 осіб, постраждалих і поранених більше 200. Число загиблих також може зрости.
Нагадаємо, що до цього найбільш масовою була стрілянина в Орландо, що сталася 12 червня 2016 року. Тоді загинуло 49 людей, ще 53 отримали поранення.
У 2007 році масове вбивство у Віргінському політехнічному інституті забрало життя 32 осіб, а в 2012 в початковій школі "Сенді-Хук" були застрелені 27 осіб.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 10 2017 16:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа