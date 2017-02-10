"Бійня у Лас-Вегасі" стала наймасовішим вбивством в історії США

Про це свідчить статистика з 1949 року

2 жовтня на фестивалі кантрі-музики "Route 91" в Лас-Вегасі чоловік відкрив стрілянину по натовпу з балкона готелю. Стріляв 64-річний американець. Він був ліквідований поліцією.

За останніми даним, внаслідок стрілянини в Лас-Вегасі загинули більше 50 осіб, постраждалих і поранених більше 200. Число загиблих також може зрости.

Нагадаємо, що до цього найбільш масовою була стрілянина в Орландо, що сталася 12 червня 2016 року. Тоді загинуло 49 людей, ще 53 отримали поранення.

У 2007 році масове вбивство у Віргінському політехнічному інституті забрало життя 32 осіб, а в 2012 в початковій школі "Сенді-Хук" були застрелені 27 осіб.