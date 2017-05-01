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Стрілянина у Мексиці: шестеро людей загинули

Нападники вийшли з автівки, відкрили вогонь і одразу ж втекли
У курортному місті Мексики Акапулько невідомі відкрили стрілянину на продовольчому ринку, внаслідок чого загинули шестеро людей - троє чоловіків і троє жінок.
Стрілянина у Мексиці: шестеро людей загинули Стрілянина у Мексиці. Фото: apnews.com

Муніципальний представник уряду Хосе Луїс Родрігес Мендес зазначив, що нападники вийшли з автівки, відкрили вогонь і одразу ж втекли.

Зазначається, що раніше щодо даного ринку повідомляли про погрози, проте ніколи не було нападів, як цей, повідомляє Associated Press.

Ринок, на якому сталася стрілянина, розташований далеко від туристичних районів міста.

Нагадаємо, що в Мексиці в результаті вибуху на ярмарку феєрверків Сан-Пабліто в місті Тультепек загинули щонайменше 29 осіб. Десятки людей отримали поранення.

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05 01 2017 08:57
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