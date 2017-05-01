CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ курортному місті Мексики Акапулько невідомі відкрили стрілянину на продовольчому ринку, внаслідок чого загинули шестеро людей - троє чоловіків і троє жінок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стрілянина у Мексиці: шестеро людей загинули
Нападники вийшли з автівки, відкрили вогонь і одразу ж втекли
Стрілянина у Мексиці. Фото: apnews.com
Муніципальний представник уряду Хосе Луїс Родрігес Мендес зазначив, що нападники вийшли з автівки, відкрили вогонь і одразу ж втекли.
Зазначається, що раніше щодо даного ринку повідомляли про погрози, проте ніколи не було нападів, як цей, повідомляє Associated Press.
Ринок, на якому сталася стрілянина, розташований далеко від туристичних районів міста.
Нагадаємо, що в Мексиці в результаті вибуху на ярмарку феєрверків Сан-Пабліто в місті Тультепек загинули щонайменше 29 осіб. Десятки людей отримали поранення.
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