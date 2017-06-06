Стрілянина у Мельбурні: ІДІЛ взяла відповідальність на себе

Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяла відповідальність за напад в австралійському Мельбурні.

Про це йдеться в заяві, поширеній підконтрольним бойовикам інформагентством Amiq, повідомляє у Twitter проект SITE Intel Group, що займається моніторингом активності екстремістів в мережі.

ІДІЛ заявляє, що атака була відповіддю на участь Австралії в очолюваній США міжнародної антитерористичної коаліції.

Як повідомляє телеканал Sky News Australia, 5-го червня у поліцію надійшов дзвінок від жінки, яка заявила, що її взяли в заручники. Потім трубку взяв чоловік, який заявив: "Це за ІДІЛ, що це за "Аль-Каїду". Дзвінок був з житлового комплексу на південно-сході Мельбурна.

Прибулі на місце поліцейські виявили в передпокої будинку тіло вбитого чоловіка. Незабаром з'ясувалося, що чоловік забарикадувався разом із заручницею в одній з квартир. Коли правоохоронці спробували почати переговори, озброєний чоловік відкрив по них вогонь.

За словами очевидців, в загальній складності прозвучало близько 40 пострілів. У результаті перестрілки терорист був ліквідований, три стража порядку отримали поранення, але їх життю зараз нічого не загрожує. Жінка, яку бойовик взяв в заручники, не постраждала.

Поліція з'ясувала, що жінку захопив 29-річний Якуб Хайре. У 2009 році він був виправданий у справі про плануванні нападу на казарми сіднейської армії. В минулому році його достроково звільнили з в'язниці, де він відбував покарання за кримінальний злочин, зазначає ABC News.

Нагадаємо, що терористичне угрупування ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт в Лондоні у ніч на 4 червня.