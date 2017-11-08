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Стрілянина у Миколаєві: поранено двох чоловіків

Між громадянами виник конфлікт
У Миколаєві сталася стрілянина за участі активіста політичної партії, назвати яку у місцевій поліції відмовилися.
Стрілянина у Миколаєві: поранено двох чоловіків Фото: 24tv.ua

Внаслідок стрілянини вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків 28-ми та 36-ти років, повідомляє прес-служба поліції Миколаєва у Facebook.

Як повідомили у відділі комунікації місцевої поліції "Громадському", чоловік є активістом партії, але назвати її відмовилися, зазначивши лише, що полтісила не представлена у Верховній Раді, а сам учасник стрілянини не є чиновником.

Попередньо встановлено, що між громадянами виник конфлікт на вулиці Бузькій, під час якого 59-річний чоловік вистрілив з рушниці у дорожнє покриття та влучив двом потерпілим дробом у ноги.

Для надання медичної допомоги їх доправили до лікарні.

Наразі триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.1 ст.125 КК України "Умисне легке тілесне ушкодження", що передбачає покарання від штрафу до виправних робіт на строк до одного року.

Нагадаємо, у четвер, 10 серпня, в Полтаві на пляжі Дублянщина сталася перестрілка, в результаті якої одна людина загинула, дитина отримала поранення.

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11 08 2017 19:17
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