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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Стрілянина у Парижі: Один поліцейський убитий, один отримав поранення

Правоохоронці закликали громадськість уникати цього району
Один поліцейський був убитий, інший отримав поранення внаслідок стрілянини в центрі Парижа в четвер увечері.
Стрілянина у Парижі: Один поліцейський убитий, один отримав поранення

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в поліції.

Згідно з інформацією, людина, яка відкрила вогонь по поліції на Єлисейських полях, в одному з найпрестижніших бульварів в світі, була убита.

Правоохоронці закликали громадськість уникати цього району.

Репортер Reuters побачив вертоліт низько над центральною частиною Парижа, який, очевидно, брав участь у поліцейській операції, пов’язаній зі стріляниною.


Нагадаємо, раніше у місті Сан-Бернардіно (штат Каліфорнія, США) сталася стрілянина у початковій школі, в результаті чого, за попередніми даними, 4 людей постраждали.

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20 04 2017 22:52
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