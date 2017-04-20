ПОЛІТИКА НОВИНИОдин поліцейський був убитий, інший отримав поранення внаслідок стрілянини в центрі Парижа в четвер увечері.
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Стрілянина у Парижі: Один поліцейський убитий, один отримав поранення
Правоохоронці закликали громадськість уникати цього району
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в поліції.
Згідно з інформацією, людина, яка відкрила вогонь по поліції на Єлисейських полях, в одному з найпрестижніших бульварів в світі, була убита.
Правоохоронці закликали громадськість уникати цього району.
Репортер Reuters побачив вертоліт низько над центральною частиною Парижа, який, очевидно, брав участь у поліцейській операції, пов’язаній зі стріляниною.
Paris, what's going on the Champs-elysses?? #paris pic.twitter.com/xTIgA5cW1P— Allie Fowler (@historynerd94) 20 квітня 2017 р.
Нагадаємо, раніше у місті Сан-Бернардіно (штат Каліфорнія, США) сталася стрілянина у початковій школі, в результаті чого, за попередніми даними, 4 людей постраждали.
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20 04 2017 22:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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