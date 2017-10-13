CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Стамбулі чоловік з мисливської рушниці відкрив стрільбу по групі студентів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стрілянина у Стамбулі: загинула дівчина
Ще двоє - отримали поранення
Фото: EPA / Обозреватель
Внаслідок стрілянини одна дівчина загинули, ще двоє - отримали поранення, повідомляє CNN Turk.
Інцидент стався близько 16:00. Постраждалі госпіталізовані.
Нападник спробував втекти і накласти на себе руки, але був заарештований поліцією. Про мотиви нападу поки невідомо.
Нагадаємо, що на півдні Швеції в місті Треллеборге в результаті стрілянини постраждали чотири людини.
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13 10 2017 21:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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