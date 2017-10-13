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Стрілянина у Стамбулі: загинула дівчина

Ще двоє - отримали поранення
У Стамбулі чоловік з мисливської рушниці відкрив стрільбу по групі студентів.
Стрілянина у Стамбулі: загинула дівчина Фото: EPA / Обозреватель

Внаслідок стрілянини одна дівчина загинули, ще двоє - отримали поранення, повідомляє CNN Turk.

Інцидент стався близько 16:00. Постраждалі госпіталізовані.

Нападник спробував втекти і накласти на себе руки, але був заарештований поліцією. Про мотиви нападу поки невідомо.

Нагадаємо, що на півдні Швеції в місті Треллеборге в результаті стрілянини постраждали чотири людини.

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13 10 2017 21:53
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