Стрілянина у Стамбулі: загинула дівчина

У Стамбулі чоловік з мисливської рушниці відкрив стрільбу по групі студентів.

Внаслідок стрілянини одна дівчина загинули, ще двоє - отримали поранення, повідомляє CNN Turk.

Інцидент стався близько 16:00. Постраждалі госпіталізовані.

Нападник спробував втекти і накласти на себе руки, але був заарештований поліцією. Про мотиви нападу поки невідомо.

Нагадаємо, що на півдні Швеції в місті Треллеборге в результаті стрілянини постраждали чотири людини.