Стрілянина у Страсбурзі: підозрюваний стріляв з мотиву "помсти за Сирію"

Свідки чули, як під час стрілянини він кричав "Аллах Акбар"

Підозрюваний у стрілянині в центрі Страсбурга Шеріф Чекатт, якого досі розшукують, вчинив напад на людей нібито через те що хотів "помститися за своїх мертвих братів в Сирії".

Підозрюваний Чекатт втік з місця події на таксі. Під час поїздки у авто він нібито сказав водієві, що хотів "помститися за своїх мертвих братів у Сирії". Ця інформація не підтверджена правоохоронцями, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що загалом 720 поліцейських та військових мобілізовані для того, щоб знайти стрілка.

Раніше повідомлялось, що прокуратура Франції підозрює терористичні мотиви нападника, оскільки свідки чули, як під час стрілянини він кричав "Аллах Акбар".

Нагадаємо, ввечері 11 травня в центрі французького міста Страсбург невідомий відкрив стрілянину. Чоловік відкрив вогонь поблизу різдвяного ярмарку на площі Клебер. В результаті стрілянини загинули дві людини, вісім отримали серйозні поранення, ще п'ятеро - легкі поранення.

Також стало відомо, що чоловік, який вчинив теракт зі стріляниною у Страсбурзі, був засуджений 27 разів.