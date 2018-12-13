Стрілянина у Страсбурзі: поліція заявила, що застрелила нападника

Поліція Франції заявила, що чоловік, який відкрив стрілянину поблизу різдвяного ярмарку у Страсбурзі - "нейтралізований".

Нападника шукали два дні. ВВС повідомляє, що він переховувався на складі в районі Мінеуа, де його знайшли правоохоронці і застрелили, інформує "Громадське".

Раніше поліція заявила, що встановила особу стрілка: 29-річний уродженець Страсбурга був раніше відомий службам безпеки як «можлива терористична загроза». Французьке видання BFMTV з посиланням на джерело повідомило, що підозрюваний стріляв з мотиву «помсти за Сирію».

Увечері 11 грудня у центрі французького міста Страсбург невідомий вчинив стрілянину. За останніми даними загинули троє людей, восьмеро отримали серйозні поранення, ще п’ятеро — легкі поранення.

Нагадаємо, ввечері 11 травня в центрі французького міста Страсбург невідомий відкрив стрілянину. Чоловік відкрив вогонь поблизу різдвяного ярмарку на площі Клебер. В результаті стрілянини загинули дві людини, вісім отримали серйозні поранення, ще п'ятеро - легкі поранення.

Також стало відомо, що чоловік, який вчинив теракт зі стріляниною у Страсбурзі, був засуджений 27 разів.