Стрілянина у Страсбурзі: поліція заявила, що застрелила нападника
Нападника шукали два дні. ВВС повідомляє, що він переховувався на складі в районі Мінеуа, де його знайшли правоохоронці і застрелили, інформує "Громадське".
Раніше поліція заявила, що встановила особу стрілка: 29-річний уродженець Страсбурга був раніше відомий службам безпеки як «можлива терористична загроза». Французьке видання BFMTV з посиланням на джерело повідомило, що підозрюваний стріляв з мотиву «помсти за Сирію».
Увечері 11 грудня у центрі французького міста Страсбург невідомий вчинив стрілянину. За останніми даними загинули троє людей, восьмеро отримали серйозні поранення, ще п’ятеро — легкі поранення.
Нагадаємо, ввечері 11 травня в центрі французького міста Страсбург невідомий відкрив стрілянину. Чоловік відкрив вогонь поблизу різдвяного ярмарку на площі Клебер. В результаті стрілянини загинули дві людини, вісім отримали серйозні поранення, ще п'ятеро - легкі поранення.
Також стало відомо, що чоловік, який вчинив теракт зі стріляниною у Страсбурзі, був засуджений 27 разів.
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