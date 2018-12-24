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Стрілянина у Відні: поліція затримала двох підозрюваних

Поліція заявила, що троє чоловіків мали зв'язки з організованою злочинністю і були з західних Балкан
У межах розслідування стрілянини у ресторані в центрі Відня, унаслідок якої загинули людина, поліція затримала двох чоловіків.
Стрілянина у Відні: поліція затримала двох підозрюваних Фото: krone.tv

Зокрема затримали 29-річного чоловіка, який на момент стрілянини був у ресторані з двома іншими чоловіками, один з яких загинув, а інший - дістав поранення, повідомляє "Громадське". Раніше затриманий фігурував у справі як свідок, однак правоохоронці заявили, що він став підозрюваним, оскільки робив суперечливі заяви. Офіційно в поліції заявили про зв'язки чоловіка з організованою злочинністю.

Також затримали 23-річного чоловіка, який дістав поранення під час стрілянини. Він перебував у міжнародному розшуку та був затриманий за запитом сербських правоохоронних органів. В чому саме його обвинувачують поліція не повідомляє. 

Австрійські правоохоронці з'ясовують мотиви нападу 21 грудня та продовжують розшуки стрілка, співпрацюючи з колегами із Сербії та Чорногорії.

Поліція заявила, що троє чоловіків мали зв'язки з організованою злочинністю і були з західних Балкан. Вони сказали, що виникла суперечка з приводу незаконних справ з наркотиками.

Нагадаємо, що біля ресторану Figlmüller у центрі Відня сталася стрілянина. Внаслідок інциденту двоє людей отримали вогнепальні поранення, повідомила поліція.

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24 12 2018 19:59
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