CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНевідомий відкрив стрілянину в аеропорту Флориди, що у Сполучених Штатах Америки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стрілянина в аеропорту Флориди: є жертви
Поліція нікого не випускає з аеропорту
Фото: fox13news.com
В результаті нападу щонайменше 9 осіб дістали поранень та 1 людина загинула, повідомляє NBC.
DEVELOPING: Shots fired at Fort Lauderdale International Airport, reports say https://t.co/J54RiABFFl pic.twitter.com/osO42fVCSO— CBS News (@CBSNews) 6 січня 2017 р.
За попередньою інформацією прес-секретаря Білого Дому Арі Флейшера з посиланням на місцеву поліцію, в результаті нападу п'ятеро людей дістали поранення.
"Все здається спокійним. Проте поліція не випускає нікого з аеропорту, принаймні з того району, де я перебуваю", - написав Флейшер у Twitter.
Нагадаємо, що в США сталася стрілянина на території кампусу університету Огайо, в результаті восьмеро людей отримали поранення.
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06 01 2017 21:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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