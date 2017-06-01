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Стрілянина в аеропорту Флориди: є жертви

Поліція нікого не випускає з аеропорту
Невідомий відкрив стрілянину в аеропорту Флориди, що у Сполучених Штатах Америки.
Стрілянина в аеропорту Флориди: є жертви Фото: fox13news.com

В результаті нападу щонайменше 9 осіб дістали поранень та 1 людина загинула, повідомляє NBC.

 

За попередньою інформацією прес-секретаря Білого Дому Арі Флейшера з посиланням на місцеву поліцію, в результаті нападу п'ятеро людей дістали поранення.

"Все здається спокійним. Проте поліція не випускає нікого з аеропорту, принаймні з того району, де я перебуваю", - написав Флейшер у Twitter.

Нагадаємо, що в США сталася стрілянина на території кампусу університету Огайо, в результаті восьмеро людей отримали поранення.

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06 01 2017 21:13
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