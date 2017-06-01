Стрілянина в аеропорту Флориди: є жертви

Поліція нікого не випускає з аеропорту

Невідомий відкрив стрілянину в аеропорту Флориди, що у Сполучених Штатах Америки.

В результаті нападу щонайменше 9 осіб дістали поранень та 1 людина загинула, повідомляє NBC.

DEVELOPING: Shots fired at Fort Lauderdale International Airport, reports say https://t.co/J54RiABFFl pic.twitter.com/osO42fVCSO — CBS News (@CBSNews) 6 січня 2017 р.

За попередньою інформацією прес-секретаря Білого Дому Арі Флейшера з посиланням на місцеву поліцію, в результаті нападу п'ятеро людей дістали поранення.

"Все здається спокійним. Проте поліція не випускає нікого з аеропорту, принаймні з того району, де я перебуваю", - написав Флейшер у Twitter.

Нагадаємо, що в США сталася стрілянина на території кампусу університету Огайо, в результаті восьмеро людей отримали поранення.