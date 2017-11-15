Стрілянина в будівлі Reuters в Польщі: 30-річний білорус намагався поцілити в свого колегу
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Згідно з повідомленням, озброєний пістолетом Glock і довгоствольною рушницею чоловік увійшов на другий поверх будівлі і затіяв стрілянину в одному з її залів.
Чоловік намагався поцілити в свого колегу, в результаті чого люди почали тікати, а один з присутніх накинувся на озброєного стрілка. Це йому вдалося, і в результаті інциденту ніхто не постраждав.
За словами репортера "Радіо Ґданськ", якби не швидка і смілива реакція одного з присутніх, то могли б бути жертви.
Коли поліція прибула на місце, то заарештувала 30-річного білоруса, який працював у цій фірмі.
Колеги чоловіка стверджують, що він був закритою людиною, на роботі не вітався з іншими, не мав друзів і часто дзвонив до своєї сім'ї. В агентстві він займався введенням в базу даних рапортів фірм.
У той же час відповідно до джерел, близьких до компанії Reuters, подія була випадковістю: білорус повертався з тренування і хотів показати свій пістолет одному з колег. Коли ж зброю побачили інші, почалася паніка. При спробі вирвати у чоловіка пістолет, випадково сталися два постріли.
Раніше повідомлялося про те, що в Каліфорнії із-за стрілянини в школі загинули п'ятеро людей.
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