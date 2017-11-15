Стрілянина в будівлі Reuters в Польщі: 30-річний білорус намагався поцілити в свого колегу

Один з присутніх накинувся на стрільця і скрутив його, завдяки чому в результаті інциденту ніхто не постраждав

Ввечері 14 жовтня у польському місті Гдиня в офісній будівлі агентства Thomson Reuters 30-річний білорус влаштував стрілянину.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Згідно з повідомленням, озброєний пістолетом Glock і довгоствольною рушницею чоловік увійшов на другий поверх будівлі і затіяв стрілянину в одному з її залів.

Чоловік намагався поцілити в свого колегу, в результаті чого люди почали тікати, а один з присутніх накинувся на озброєного стрілка. Це йому вдалося, і в результаті інциденту ніхто не постраждав.

За словами репортера "Радіо Ґданськ", якби не швидка і смілива реакція одного з присутніх, то могли б бути жертви.

Коли поліція прибула на місце, то заарештувала 30-річного білоруса, який працював у цій фірмі.

Колеги чоловіка стверджують, що він був закритою людиною, на роботі не вітався з іншими, не мав друзів і часто дзвонив до своєї сім'ї. В агентстві він займався введенням в базу даних рапортів фірм.

У той же час відповідно до джерел, близьких до компанії Reuters, подія була випадковістю: білорус повертався з тренування і хотів показати свій пістолет одному з колег. Коли ж зброю побачили інші, почалася паніка. При спробі вирвати у чоловіка пістолет, випадково сталися два постріли.

Раніше повідомлялося про те, що в Каліфорнії із-за стрілянини в школі загинули п'ятеро людей.