Стрілянина в Дніпрі: одну людину вбито, одну поранено

У приватному секторі міста Дніпра на вул. Хорольській місцеві жителі намагалися самостійно затримати злодія, але той відкрив стрільбу, внаслідок чого одна людина була убита, ще одна дістала поранення в ногу.

Інцидент стався напередодні ввечері, близько 22:00, повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

"Сусіди знали, що господар приватного будинку перебуває на заробітках. Тому коли побачили у дворі невідомого чоловіка, вирішили, що він намагається обікрасти будинок. Спробували зупинити злодія, проте не врахували, що злодій озброєний стартовим пістолетом. Унаслідок стрільби одного чоловіка поранили в голову, іншому стрілок поцілив у ногу", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, один із сусідів від кульового поранення помер на місці, а іншого з простріляною ногою доправили до лікарні.

На місці події поліцейські вилучили пістолет і дві гільзи. Деталі події нині встановлюють оперативники та слідчі.

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Поліція просить громадян, які стали свідками злочину, не намагатися самостійно затримати правопорушників, а одразу телефонувати на лінію 102.

Нагадаємо, що в Борисполі (Київська область) військовослужбовець вистрілив у цивільного, який нібито незаконно проник на територію військової частини.