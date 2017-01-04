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Стрілянина в Дніпровському районі Києва, є поранений, – ФОТО

Затримано трьох підозрюваних
У Дніпровському районі Києва сталася стрілянина, одну людину госпіталізували.
Стрілянина в Дніпровському районі Києва, є поранений, – ФОТО Фото: facebook.com/KyivOperativ

Як повідомляє "Київ оперативний", на лінію 102 надійшов виклик про те, що на вул. Шептицького, біля центру англійської мови, сталася стрілянина, ймовірно з автоматичної зброї.

Патрульні поліцейські, які прибули на місце події, затримали трьох підозрюваних. Госпіталізовано одну людину. Причини стрілянини з'ясовуються.


Фото: facebook.com/KyivOperativ

Нагадаємо, поліція Києва розшукує невідомих, які побили битами і стріляли в заступника директора державного підприємства.

У центрі Києва в суботу, 25 березня, сталася стрілянина, поранення отримав студент 1998 року народження.

У центрі Києва на вулиці Омеляновича-Павленко (колишня вул. Суворова) сталась стрілянина, під час якої чоловік отримав поранення.

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01 04 2017 18:20
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