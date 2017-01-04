Стрілянина в Дніпровському районі Києва, є поранений, – ФОТО

У Дніпровському районі Києва сталася стрілянина, одну людину госпіталізували.

Як повідомляє "Київ оперативний", на лінію 102 надійшов виклик про те, що на вул. Шептицького, біля центру англійської мови, сталася стрілянина, ймовірно з автоматичної зброї.

Патрульні поліцейські, які прибули на місце події, затримали трьох підозрюваних. Госпіталізовано одну людину. Причини стрілянини з'ясовуються.



Фото: facebook.com/KyivOperativ

Нагадаємо, поліція Києва розшукує невідомих, які побили битами і стріляли в заступника директора державного підприємства.

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