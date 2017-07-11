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Стрілянина в Канаді: загинув поліцейський

Злочинець намагався викрасти машину, але очевидці повідомили про це в поліцію
В результаті перестрілки, яка сталася в місті Абботсфорд на південно-заході Канади, убито поліцейського.
Стрілянина в Канаді: загинув поліцейський Фото: google.com

Інцидент стався на парковці торгового центру. Імовірно, злочинець намагався викрасти машину, але очевидці повідомили про це в поліцію, інформує CBC.

Співробітники правоохоронних органів приїхали на місце події і перешкодили викрадачеві, після чого почалася перестрілка.

Зловмисник застрелив одного з поліцейських, проте пізніше був затриманий. Ним виявився 60-річний чоловік з сусідньої провінції Альберта.

Нагадаємо, озброєний злочинець відкрив стрілянину в баптистській церкві в невеликому місті Сазерленд Спрінгс в Техасі, США.

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07 11 2017 08:59
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