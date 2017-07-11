Стрілянина в Канаді: загинув поліцейський Злочинець намагався викрасти машину, але очевидці повідомили про це в поліцію

В результаті перестрілки, яка сталася в місті Абботсфорд на південно-заході Канади, убито поліцейського.

Фото: google.com

Інцидент стався на парковці торгового центру. Імовірно, злочинець намагався викрасти машину, але очевидці повідомили про це в поліцію, інформує CBC. Співробітники правоохоронних органів приїхали на місце події і перешкодили викрадачеві, після чого почалася перестрілка. Зловмисник застрелив одного з поліцейських, проте пізніше був затриманий. Ним виявився 60-річний чоловік з сусідньої провінції Альберта. Нагадаємо, озброєний злочинець відкрив стрілянину в баптистській церкві в невеликому місті Сазерленд Спрінгс в Техасі, США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію