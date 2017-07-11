CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ результаті перестрілки, яка сталася в місті Абботсфорд на південно-заході Канади, убито поліцейського.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стрілянина в Канаді: загинув поліцейський
Злочинець намагався викрасти машину, але очевидці повідомили про це в поліцію
Фото: google.com
Інцидент стався на парковці торгового центру. Імовірно, злочинець намагався викрасти машину, але очевидці повідомили про це в поліцію, інформує CBC.
Співробітники правоохоронних органів приїхали на місце події і перешкодили викрадачеві, після чого почалася перестрілка.
Зловмисник застрелив одного з поліцейських, проте пізніше був затриманий. Ним виявився 60-річний чоловік з сусідньої провінції Альберта.
Нагадаємо, озброєний злочинець відкрив стрілянину в баптистській церкві в невеликому місті Сазерленд Спрінгс в Техасі, США.
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