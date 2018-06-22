Стрілянина в нічному клубі Туреччини, двоє загиблих Наразі поліція затримала чотирьох нападників

У турецькому місті Бодрум внаслідок стрілянини в нічному клубі загинули двоє людей та четверо дістали поранення.

Фото: hurriyet.com.tr

Серед загиблих - власник нічного клубу, повідомляє Hürriyet. Нагадаємо, невідомий відкрив стрілянину в шведському Мальме, в результаті чого постраждали шестеро людей. Також, в місті Саарбрюкен на південному заході Німеччини чоловік влаштував стрілянину, внаслідок чого двоє людей загинули.

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