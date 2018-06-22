CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ турецькому місті Бодрум внаслідок стрілянини в нічному клубі загинули двоє людей та четверо дістали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стрілянина в нічному клубі Туреччини, двоє загиблих
Наразі поліція затримала чотирьох нападників
Фото: hurriyet.com.tr
Серед загиблих - власник нічного клубу, повідомляє Hürriyet.
Нагадаємо, невідомий відкрив стрілянину в шведському Мальме, в результаті чого постраждали шестеро людей.
Також, в місті Саарбрюкен на південному заході Німеччини чоловік влаштував стрілянину, внаслідок чого двоє людей загинули.
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