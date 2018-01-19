Стрілянина в Одесі: є загиблі й поранені, - ОНОВЛЕНО

На цей момент відомо про принаймні двох затриманих

В Одесі в п'ятницю, 19 січня, сталася стрілянина, внаслідок якої є поранені й убиті.

На цей момент відомо як мінімум про двох поранених. Очевидці на місці говорять про три трупи, повідомляє місцеве видання "Таймер". На місце прибув начальник одеської поліції Дмитро Головін.

Станом на 16.19 поліція затримала і вивела з будівлі чоловіка в камуфляжі. Спецоперація триває.

Одна з місцевих жительок розповіла, що визирнула у вікно на звуки пострілів і побачила групу озброєних чоловіків у чорному (можливо, поліцейських), двоє з яких були важко поранені. У цей момент з будинку вийшов озброєний чоловік, який добив одного з поранених з пістолета і забрав у нього зброю. Після цього почалася безладна стрілянина з автоматів, з початком якої свідок воліла сховатися.

Видання додає, що на цей момент відомо про принаймні двох затриманих. Правоохоронці обшукують будинок.

Оновлення. Під час затримання зловмисника троє поліцейських отримали вогнепальні поранення, стрільця було вбит, повідомив радник голови Нацполіції Одеси Руслан Форостяк.

"Злочинця застрелили на місці, троє поліцейських поранені, один важкий, знаходяться в медичному закладі", - написав він у Facebook.

Форостяк також уточнив, що за цією адресою, за попередніми даними, переховувався чоловік, який перебував у розшуку за правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганські дії із застосуванням вогнепальної зброї).

"Правопорушник застосував вогнепальну зброю, поранивши трьох поліцейських, і був застрелений на місці правоохоронцями, яких викликали на підмогу", - розповів Форостяк.

Як повідомляє "Думская", вбитий чоловік - відомий одеський проросійський діяч Валентин Дорошенко. Він називав себе "членом партії Сталіна", в 2010-му році він намагався балотуватися в мери Одеси, а роком раніше навіть викликав тодішнього міського голову Едуарда Гурвіца на дуель - приїжджав до муніципалітету на коні з мечем у руці.

Дорошенка розшукувала поліція як активного учасника заворушень біля будівлі обласного УВС під час Єврейської осені 2013 року. Йдеться про спробу відбити у правоохоронців затриманого лідера партії "Родіна" Ігоря Маркова.

З'ясувавши, що Дорошенко повернувся додому, до нього нагрянули поліцейські - двоє оперативників Приморського відділу і дільничний. Тоді він дістав пістолет і напав на правоохоронців.

Нагадаємо, що учень сімферопольської гімназії №1 вистрілив в іншого школяра з пневматичного пістолета.