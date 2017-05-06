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Стрілянина в Орландо: нападник був ветераном армії США

Чоловік не мав сім'ї і жив один
45-річний Джон Роберт Нойманн, який влаштував стрілянину в компанії Fiamma, був ветераном армії Сполучених Штатів.
Стрілянина в Орландо: нападник був ветераном армії США Фото: Seminole County Sheriff's Office

Про це під час брифінгу повідомив шериф округу Орандж Каунті Джеррі Демінгс.

Зазначається, що чоловік не мав сім'ї і жив один.

З армії пішов у 1999 році.

Окрім вогнепальної зброї та невеликого ножа на місці злочину Нойманн мав при собі мисливський великий ніж. У нього не було дозволу на носіння зброї.

Раніше повідомлялося, що нападник раніше був співробітником компанії, але був звільнений у квітні 2017 року.

Він прийшов в компанію рано вранці в понеділок і напав на колишніх колег. Внаслідок стрілянини загинули 6 людей, зокрема і сам Нойманн.

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05 06 2017 23:59
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