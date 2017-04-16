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Стрілянина в США біля церкви: постраждали діти

Поліція вже затримала п’ятьох осіб
У місті Бірмінгем в американському штаті Алабама троє підлітків та дитина молодшого віку отримали поранення в результаті стрілянини, що сталася біля церкви.
Стрілянина в США біля церкви: постраждали діти Фото: twitter.com/MelanieYuill

Про це повідомляє ABC з посиланням на місцевих чиновників. 

“В результаті стрілянини поранення отримала мала дитина віком до одного року та троє підлітків”, – йдеться в повідомленні.

Інцидент стався близько 21:32 за місцевим часом у суботу. Усі постраждалі були доставлені до лікарні. Отримані поранення їх життю не загрожують.

Що стало причиною стрілянини, наразі невідомо.


Фото: twitter.com/MelanieYuill

Зазначається, що на місці інциденту перебувало близько 900 людей. Поліція вже затримала п’ятьох осіб для допиту.

Нагадаємо, в південо-східній турецькій провінції Діярбакир сталася перестрілка, внаслідок якої загинули двоє людей.

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16 04 2017 18:20
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