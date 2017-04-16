Стрілянина в США біля церкви: постраждали діти
Про це повідомляє ABC з посиланням на місцевих чиновників.
“В результаті стрілянини поранення отримала мала дитина віком до одного року та троє підлітків”, – йдеться в повідомленні.
Інцидент стався близько 21:32 за місцевим часом у суботу. Усі постраждалі були доставлені до лікарні. Отримані поранення їх життю не загрожують.
Що стало причиною стрілянини, наразі невідомо.
Фото: twitter.com/MelanieYuill
Зазначається, що на місці інциденту перебувало близько 900 людей. Поліція вже затримала п’ятьох осіб для допиту.
Нагадаємо, в південо-східній турецькій провінції Діярбакир сталася перестрілка, внаслідок якої загинули двоє людей.
У Дніпрі з пневматичної зброї обстріляли будівлю Дитячої клінічної лікарні.
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