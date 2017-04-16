Стрілянина в США біля церкви: постраждали діти

У місті Бірмінгем в американському штаті Алабама троє підлітків та дитина молодшого віку отримали поранення в результаті стрілянини, що сталася біля церкви.

Про це повідомляє ABC з посиланням на місцевих чиновників.

“В результаті стрілянини поранення отримала мала дитина віком до одного року та троє підлітків”, – йдеться в повідомленні.

Інцидент стався близько 21:32 за місцевим часом у суботу. Усі постраждалі були доставлені до лікарні. Отримані поранення їх життю не загрожують.

Що стало причиною стрілянини, наразі невідомо.



Фото: twitter.com/MelanieYuill

Зазначається, що на місці інциденту перебувало близько 900 людей. Поліція вже затримала п’ятьох осіб для допиту.

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