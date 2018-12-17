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Стрілянина в Страсбурзі: кількість загиблих збільшилася до п'яти

Загинула полячка
Паризька прокуратура підтвердила, що число загиблих у результаті стрілянини в Страсбурзі збільшилася до п'яти.
Стрілянина в Страсбурзі: кількість загиблих збільшилася до п Фото: AFP

"Чоловік помер від ран. Жертва була громадянкою Польщі. Ніяких інших подробиць невідомо", - йдеться у повідомленні Reuters.

Нагадаємо, ввечері 11 травня в центрі французького міста Страсбург невідомий відкрив стрілянину. Чоловік відкрив вогонь поблизу різдвяного ярмарку на площі Клебер. В результаті стрілянини загинули дві людини, вісім отримали серйозні поранення, ще п'ятеро - легкі поранення.

Також стало відомо, що чоловік, який вчинив теракт зі стріляниною у Страсбурзі, був засуджений 27 разів.

Згодом поліція Франції заявила, що чоловік, який відкрив стрілянину поблизу різдвяного ярмарку у Страсбурзі - "нейтралізований".

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17 12 2018 09:19
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