CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПаризька прокуратура підтвердила, що число загиблих у результаті стрілянини в Страсбурзі збільшилася до п'яти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стрілянина в Страсбурзі: кількість загиблих збільшилася до п'яти
Загинула полячка
Фото: AFP
"Чоловік помер від ран. Жертва була громадянкою Польщі. Ніяких інших подробиць невідомо", - йдеться у повідомленні Reuters.
Нагадаємо, ввечері 11 травня в центрі французького міста Страсбург невідомий відкрив стрілянину. Чоловік відкрив вогонь поблизу різдвяного ярмарку на площі Клебер. В результаті стрілянини загинули дві людини, вісім отримали серйозні поранення, ще п'ятеро - легкі поранення.
Також стало відомо, що чоловік, який вчинив теракт зі стріляниною у Страсбурзі, був засуджений 27 разів.
Згодом поліція Франції заявила, що чоловік, який відкрив стрілянину поблизу різдвяного ярмарку у Страсбурзі - "нейтралізований".
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