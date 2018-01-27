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Стрілянина в центрі Амстердама: одна людина загинула, ще двох поранено

У поліції Амстердама заявила, що стрілянина не є терактом
В одному з центральних районів Амстердама сталася стрілянина.
Стрілянина в центрі Амстердама: одна людина загинула, ще двох поранено Фото: google.com

"Інцидент зі стріляниною, кілька пострілів", - повідомляє телерадіокомпанія RTL. За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Голландська газета Het Parool заявляє, що померлий - молодий амстердамець марокканського походження.

У поліції Амстердама заявила, що стрілянина в центрі міста ввечері 26 січня не є терористичним актом, інформує De Telegraaf.

"Ми повідомили людей про необхідність сховатися, якщо б це був теракт. Це більше схоже на кримінал", - сказав представник поліції.

Нагадаємо, що у вівторок, 23 січня, в одній з американських шкіл сталася стрілянина. У результаті загинули два 15-річні підлітки, ще 14 осіб отримали поранення.

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27 01 2018 10:40
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