Студентам Московської консерваторії зачитали список "зрадників народу" на "уроці культурної політики"
Як повідомляє Meduza, студенти Московської державної консерваторії опублікували відео з лекції про культурну політику Росії.
Викладачка Фаріда Кульмухаметова дала вказівку четвертокурснику Данилу Пільчену зачитати текст про "п'яту колону" та поіменний список "зрадників". Пільчен виконав її прохання, але зачитав список із саркастичною інтонацією, явно висміюючи зміст.
У список потрапили Людмила Алексєєва (засновник Московської Гельсінської групи), Євгенія Альбац (головний редактор The New Times), актриса Лія Ахеджакова, Аркадій Бабченко (журналіст), Станіслав Бєлковський, Нателла Болтянська (ведуча програми "Авторська пісня" на радіостанції "Ехо" ), Дмитро Биков (письменник і поет), Леонід Волков (соратник Навального) та інші.
На наступній лекції викладачка натякнула Пільчену на відрахування.
Як розповів студент, "уроки культурної політики" відбуваються щоп'ятниці.
"Пропагандистські теми всі досить очевидні: західні цінності проти традиційних, традиційна сім'я, "жінці місце на кухні, чоловікові – на роботі" і так далі. На першій лекції нам розповіли про державу як суб'єкт культурної політики, про те, як нам нав'язують західні цінності і, зокрема, болонську систему освіти... Студенти зазвичай особливо ніяк на все це не реагують. Більшості просто по барабану", – розповів Пільчен.
Нагадаємо, в Челябінській області Росії учасники всеросійського "зльоту студентських загонів" склали своїми тілами портрет президента Володимира Путіна.
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