Студентів КНУ, які брали участь в студентських протестах, відрахували за "невиконання навчального плану"

У четвер, 23 лютого, вони планують вийти на акцію

З Київського національного університету імені Тараса Шевченка відрахували студентів, які брали участь у нещодавніх протестах, пов’язаних із вимогами дотримання норм опалення в корпусах, прозорості нарахування стипендій та нормування навчального плану. Причиною керівництво назвало "невиконання навчального плану".

Учасники протесних акцій заявили, що рішення про відрахування політично вмотивовані.

За інформацією, наданою керівництвом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, студенти філософського факультету відраховані за невиконання навчального плану відповідно до статті 46 Закону України "Про вищу освіту". Про це зазначили в Міністерстві освіти і науки, повідомляє Громадське Телебачення.

Зокрема, Міносвіти прокоментувало відрахування речника групи "КНУ протест" Богдана Цюрка.

"Студент 4 курсу юридичного факультету денної форми навчання, відрахований за невиконання навчального плану (З заборгованості, 2 предмети склав під час повторного перескладання, 1 предмет не склав на повторному перескладанні, на комісії)", – йдеться в повідомленні.

"Адміністрація КНУ суперечить сама собі, оскільки відповідно до внутрішніх положень, на які вона посилається, 3 заборгованості дорівнюють відрахуванню. Мене до перездачі чомусь допустили, а студентів філософського факультету – ні", – прокоментував ситуацію Богдан Цюрко.

Директор департаменту Вищої освіти МОН Олег Шаров зазначає, що за інформацією КНУ, жоден з відрахованих студентів не телефонував на "гарячу лінію" університету, а також не звертався до Державної інспекції навчальних закладів з питань здійснення перевірки об’єктивності їхнього відрахування.

У відомстві також повідомляють, що відповідно до Закону України "Про вищу освіту" керівник вищого навчального закладу в межах наданих йому повноважень відраховує з вищого навчального закладу та поновлює на навчання в ньому здобувачів вищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування, з підстав, установлених цим Законом.

Цюрко повідомив, що студенти вже звернулись до Державної інспекції навчальних закладів з питань здійснення перевірки об’єктивності відрахування і провели там необхідні консультації. В четвер, 23 лютого, учасники "КНУ протест" планують вийти на акцію, де вимагатимуть анулювання указів про відрахування.

Нагадаємо, в 2017 році Київ увійшов до сотні найкращих студентських міст світу. Серед університетів відзначені КПІ і КНУ ім. Шевченка.