Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Студентів КНУ, які брали участь в студентських протестах, відрахували за "невиконання навчального плану"

У четвер, 23 лютого, вони планують вийти на акцію
З Київського національного університету імені Тараса Шевченка відрахували студентів, які брали участь у нещодавніх протестах, пов’язаних із вимогами дотримання норм опалення в корпусах, прозорості нарахування стипендій та нормування навчального плану. Причиною керівництво назвало "невиконання навчального плану".
Студентів КНУ, які брали участь в студентських протестах, відрахували за "невиконання навчального плану" КНУ ім. Шевченка. Фото: vnz.org.ua

Учасники протесних акцій заявили, що рішення про відрахування політично вмотивовані.

За інформацією, наданою керівництвом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, студенти філософського факультету відраховані за невиконання навчального плану відповідно до статті 46 Закону України "Про вищу освіту". Про це зазначили в Міністерстві освіти і науки, повідомляє Громадське Телебачення.

Зокрема, Міносвіти прокоментувало відрахування речника групи "КНУ протест" Богдана Цюрка.

"Студент 4 курсу юридичного факультету денної форми навчання, відрахований за невиконання навчального плану (З заборгованості, 2 предмети склав під час повторного перескладання, 1 предмет не склав на повторному перескладанні, на комісії)", – йдеться в повідомленні.

"Адміністрація КНУ суперечить сама собі, оскільки відповідно до внутрішніх положень, на які вона посилається, 3 заборгованості дорівнюють відрахуванню. Мене до перездачі чомусь допустили, а студентів філософського факультету – ні", – прокоментував ситуацію Богдан Цюрко.

Директор департаменту Вищої освіти МОН Олег Шаров зазначає, що за інформацією КНУ, жоден з відрахованих студентів не телефонував на "гарячу лінію" університету, а також не звертався до Державної інспекції навчальних закладів з питань здійснення перевірки об’єктивності їхнього відрахування.

У відомстві також повідомляють, що відповідно до Закону України "Про вищу освіту" керівник вищого навчального закладу в межах наданих йому повноважень відраховує з вищого навчального закладу та поновлює на навчання в ньому здобувачів вищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування, з підстав, установлених цим Законом.

Цюрко повідомив, що студенти вже звернулись до Державної інспекції навчальних закладів з питань здійснення перевірки об’єктивності відрахування і провели там необхідні консультації. В четвер, 23 лютого, учасники "КНУ протест" планують вийти на акцію, де вимагатимуть анулювання указів про відрахування.

Нагадаємо, в 2017 році Київ увійшов до сотні найкращих студентських міст світу. Серед університетів відзначені КПІ і КНУ ім. Шевченка.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 02 2017 21:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сезонна робота – шанс на кращу долю: досвід українських заробітчан

Сезонна робота – шанс на кращу долю: досвід українських заробітчан

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat