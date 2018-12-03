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Студентів Стенфордського університету припинили відправляти на стажування в Росію

Таке рішення було прийнято після того, як Держдепартамент США підвищив для Росії рівень небезпеки з другого до третього
Стенфордський університет призупиняє відправку студентів молодших курсів на стажування в Росію.
Студентів Стенфордського університету припинили відправляти на стажування в Росію Фото: akcent.org.ua

Про це повідомляє The Stanford Daily.

Таке рішення було прийнято після того, як Держдепартамент США підвищив для Росії рівень небезпеки з другого до третього.

Третій рівень, за класифікацією зовнішньополітичного відомства США, означає, що в перебування в країні може бути пов'язане зі "значним ризиком для здоров'я і безпеки".

Як повідомив глава університетського центру програм навчання за кордоном Рамон Сальдівар, правила навчального закладу забороняють відправляти студентів молодших курсів на стажування до країн, яким Держдепартамент присвоїв третій або четвертий рівень небезпеки.

Нагадаємо, у січні минулого року у Стенфордському університеті відкрилася стипендійна програма для українців Ukrainian Emerging Leaders Program.

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12 03 2018 13:50
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