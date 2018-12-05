Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Студентів Сумського педуніверситету відправили на практику до Криму

За словами ректора ВНЗ, поїхали у Крим, бо на Сумщині немає маршрутів відповідної складності
Групу студентів першого-третього курсів Сумського педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка відрядили на практику до анексованого Криму.
Студентів Сумського педуніверситету відправили на практику до Криму Фото: karta-krym.com

Туди поїхали майбутні фахівці в туристичній галузі, повідомляє "UA:Суми".

За словами ректора ВНЗ Юрія Лянного, поїхали у Крим, бо на Сумщині немає маршрутів відповідної складності.

"Відповідно до навчальної програми за спеціальністю "туризм", є в них дисципліна "підвищення професійної майстерності", відповідно до цієї програми студенти повинні пройти 6 категорійних походів. Ці походи ідуть і по нашій місцевості, але є низка походів таких категорій, які потребують гірської підготовки", – розповів ректор.

План маршруту був затверджений керівництвом університету: з міста Судак – до перевалу Ангар, з 27 квітня до 7 травня.

"Закутайло Денис повів 13 осіб за програмою чи 2, чи 3 категорією складності", – додав ректор.

На запитання журналістів, чи допустимі, на його думку, такі походи на окуповані території, ректор відповів, що все узгодили з СБУ.

Водночас речник начальника Управління СБУ в Сумській області Олеся Рапута повідомила, що Управлінням санкцій щодо виїзду студентів для проходження практики не надавало, оскільки це не передбачено чинним законодавством України.

Сумські туроператори групи до Криму не посилають.

"Крим ми на даний час не продаємо, тому що немає попиту на нього. В принципі, коли відбулись усі ці події по Криму, в принципі ми тоді і перестали його продавати. На даний час ми продаємо Затоку, Одесу. У людей, в першу чергу, грає патріотизм, відповідно, не хочуть люди мандрувати до окупованого Криму", – зазначила менеджер однієї з туристичних агенцій Інна Шевченко.

Нагадаємо, Стенфордський університет призупиняє відправку студентів молодших курсів на стажування в Росію.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 05 2018 21:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою

Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.