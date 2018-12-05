Студентів Сумського педуніверситету відправили на практику до Криму

За словами ректора ВНЗ, поїхали у Крим, бо на Сумщині немає маршрутів відповідної складності

Групу студентів першого-третього курсів Сумського педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка відрядили на практику до анексованого Криму.

Туди поїхали майбутні фахівці в туристичній галузі, повідомляє "UA:Суми".

За словами ректора ВНЗ Юрія Лянного, поїхали у Крим, бо на Сумщині немає маршрутів відповідної складності.

"Відповідно до навчальної програми за спеціальністю "туризм", є в них дисципліна "підвищення професійної майстерності", відповідно до цієї програми студенти повинні пройти 6 категорійних походів. Ці походи ідуть і по нашій місцевості, але є низка походів таких категорій, які потребують гірської підготовки", – розповів ректор.

План маршруту був затверджений керівництвом університету: з міста Судак – до перевалу Ангар, з 27 квітня до 7 травня.

"Закутайло Денис повів 13 осіб за програмою чи 2, чи 3 категорією складності", – додав ректор.

На запитання журналістів, чи допустимі, на його думку, такі походи на окуповані території, ректор відповів, що все узгодили з СБУ.

Водночас речник начальника Управління СБУ в Сумській області Олеся Рапута повідомила, що Управлінням санкцій щодо виїзду студентів для проходження практики не надавало, оскільки це не передбачено чинним законодавством України.

Сумські туроператори групи до Криму не посилають.

"Крим ми на даний час не продаємо, тому що немає попиту на нього. В принципі, коли відбулись усі ці події по Криму, в принципі ми тоді і перестали його продавати. На даний час ми продаємо Затоку, Одесу. У людей, в першу чергу, грає патріотизм, відповідно, не хочуть люди мандрувати до окупованого Криму", – зазначила менеджер однієї з туристичних агенцій Інна Шевченко.

Нагадаємо, Стенфордський університет призупиняє відправку студентів молодших курсів на стажування в Росію.