Студентка КПІ вибачилась за звинувачення в домаганнях і написала пост-вибачення

Дівчина зазначила, що подальших коментарів не буде

Наталія Бурейко, яка раніше поскаржилась в прокуратуру на погрози та домагання, вибачилась за звинувачення в бік співробітника Нацполіції Олександра Варченка.

"Мені дуже соромно. Я, Бурейко Наталія, написала публікацію про погрози з боку Олександра Варченка в соціальній мережі Facebook, не розібравшись в ситуації і не усвідомлюючи своїх дій", – написала студентка.

Вона додала, що хотіла захистити себе, але завдала шкоду іншим людям. Бурейко зазначила, що не мала на те морального права, що в неї не було підстав вважати, що їй погрожував саме Варченко.

"Я стала жертвою цинічної провокації проти Олександра і його дружини. Я допускаю, що акаунт був створений хакерами з Росії для дискредитації чиновників Національної поліції та Державного бюро розслідувань", – йдеться в оприлюдненому пості.

Дівчина принесла вибачення Варченку та членам його сім’ї.

"Олександр Варченко і його цивільна дружина є порядними людьми. Мені дуже соромно, що я стала жертвою шахраїв і мимоволі взяла участь у цій брудній інформаційної кампанії", – додала Бурейко. Вона попросила журналістів не турбувати її, її родину та родину поліцейського Варченка.

"Подальших коментарів не буде", – підсумувала студентка.

Нагадаємо, 7 листопада в акаунті Facebook Наталії Бурейко з’явився пост зі звинуваченнями в бік співробітника Нацполіції Олександра Варченка.

Дівчина стверджує, що спілкувалась з Варченком у додатку для знайомств Tinder. Чоловік нібито наполягав на інтимних стосунках, а після відмови почав погрожувати фізичною розправою.

Сам Варченко запевнив, що не має відношення до погроз на адресу Бурейко. Поліцейський пов’язує вказані події з фактом, що його цивільна дружина Ольга займає посаду заступника голови Державного бюро розслідувань.

8 листопада столична прокуратура отримала звернення від імені громадянки Наталії Бурейко про погрози і переслідування від особи, яка в соцмережах користується іменем Олександр Варченко.

Заступник начальника відділу департаменту захисту економіки Національної поліції Олександр Варченко звернувся до голови НПУ Сергія Князєва з проханням провести перевірку оприлюднених у мережі звинувачень у сексуальних домаганнях.