Студенти та викладачі університету Богомольця оголосили безстроковий страйк

Студенти та трудовий колектив Національного медичного університету імені Богомольця оголосили про безстроковий страйк.

"Страйк оголошено у зв’язку з безпрецедентним брутальним та незаконним втручанням керівництва Міністерства охорони здоров’я України в незалежність та самоврядність НМУ імені О. О. Богомольця, що є грубим порушенням частини 3 ст. 2 Закону України "Про вищу освіту", Конституції України та інших актів законодавства, що гарантують автономію вищих навчальних закладів в Україні", – повідомили у ВНЗ.

Університет звинувачує керівництво МОЗ (а саме першого заступника Уляни Супрун – Олександра Лінчевського) у системному порушенні вимог закону та перевищуванні своїх повноважень.

"Через категоричну відмову Ректора Університету виконувати незаконні накази МОЗу керівництвом Міністерства було створено каральну комісію на чолі з першим заступником Уляни Супрун паном Олександром Лінчевським, а ректора університету незаконно відсторонено від виконання її обов’язків.

Такі дії керівництва МОЗу прямо порушують ст. 19 Конституції України згідно якої правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких, ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством", – заявили в університеті.

У заяві ВНЗ йдеться також, що "трудовий колектив НМУ імені О. О. Богомольця наголошує: право обирати керівництво університету належить виключно трудовому колективу ВИШу".

Окрім того, в університеті стверджують, що МОЗ заблокувало виплати стипендій студентам та заробітні плати трудовому колективу, "незаконно відібравши право банківського підпису у законно обораного керівництва ВИШу".

"Починаючи з понеділка 26 лютого 2018 року учбовий та наукова діяльність в НМУ ім. Богомольця повністю зупиняються на невизначений час, а всі приміщення Університету будуть недоступними для відвідувачів за винятком приміщень клінік, де лікуються пацієнти. Право на страйк закріплено статтею 44 Конституції України та статтею 4 Європейської соціальної хартії", – заявили у закладі.

Координатором страйкому від трудового колективу обрано декана другого медичного факультету Літвінову Наталію Юріївну. Координаторами страйкому зі сторони студенства обрано Сергія Суровцева – Голову студентської ради стоматологічного факультету та Голову ГО "Студдовіра" – Василя Гілюка.

Страйкарі вимагають:

- від президента України негайно втрутитись в ситуацію та вжити невідкладних заходів щодо захисту та поновлення їх конституційних прав і демократичних цінностей;

- від голови Верховної Ради України – негайно створити комісію із розслідування зловживань керівництвом МОЗ та розпочати процедуру усунення від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун та її політичної команди заступників;

- від прем'єр-міністра України – негайно призначити комісію з розслідування незаконної діяльності керівництва МОЗ та на час такого розслідування усунути від виконання обов'язків міністра охорони здоров’я Уляну Супрун та відсторонити від виконання своїх обов'язків її заступників;

- від голови Національного агенства з питань запобігання корупції – негайного розслідування порушень антикорупційного законодавства зі сторони керівництва МОЗ, а на час проведення перевірки – надання припису про відсторонення керівництва МОЗ від виконання ними своїх обов’язків.

Окрім того від виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я України страйкарі вимагають скасувати наказ про відсторонення ректора НМУ ім. Богомольця Катерини Амосової, негайно забезпечити проведення інтегрованого ліцензованого іспиту "КРОК1. Стоматологія", публічно вибачитись перед студентами і протягом 10-ти днів оприлюднити до відома випускників ВИШу порядок працевлаштування та зарахування їх до інтернатури.

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я інформацію щодо блокування виплати стипендій та зарплат в НМУ назвали завідомо неправдивою.

"Закликаємо студентів та викладачів університету не піддаватися на провокації та маніпуляції керівництва НМУ та не зривати навчальний процес. Згідно з принципами та практикою університетської автономії, університет самостійно проводить відповідні виплати з казначейських рахунків. Процедуру переказу коштів здійснює бухгалтерія університету. Керівництво університету – проректори – має всі необхідні повноваження для проведення виплат", – розповіли в МОЗ.

У міністерстві зазначили, що з повагою ставляться до принципу університетської автономії та права на мирні зібрання, однак основне завдання медичного університету – підготувати кваліфікованого лікаря.

"Наголошуємо на необхідності продовження навчання та підготовки до ліцензійних інтегрованих іспитів, адже згідно з графіком їх проведення, 27 березня має відбутися КРОК 3 для лікарів-інтернів", – наголосили в МОЗ.

"Катерина Амосова відсторонена від виконання повноважень за посадою ректора НМУ на час здійснення перевірки фактів щодо непроведення ліцензійного інтегрованого іспиту "КРОК-1. Стоматологія" для студентів НМУ. Створена для перевірки комісія наразі опрацьовує матеріали, надані НМУ ім. Богомольця та Центром тестування. Водночас, відсторонена ректорка систематично не з’являється на засідання комісії, незважаючи на запрошення. Про результати роботи комісії МОЗ України і надалі інформуватиме", – додали в міністерстві.

Нагадаємо, 20 лютого Міністерство охорони здоров'я відсторонило від виконання обов'язків ректора медуніверситету Богомольця Катерину Амосову.

У той же день студенти Національного медичного університету імені Богомольця заблокували вхід до ВНЗ для новопризначеного виконуючого обов'язків ректора Михайла Захараша.