Для студентів-переселенців передбачені академічні або соціальні стипендії
Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №1045 від 28 грудня 2016 року, повідомляє Громадське.
Згідно з постановою, окрім інших соціальних категорій, право на соціальні стипендії мають студенти, які не отримують академічних стипендій, не перебувають на повному державному забезпеченні і не перебувають в академічній відпустці з числа дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у вузі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).
Соціальна стипендія призначається на весь період навчання починаючи з місяця звернення за її наданням і виплачується щомісяця в розмірі: студентам вузів I-II рівня акредитації – 750 грн; студентам вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації – 1000 грн; студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 2000 грн.
У разі, якщо термін закінчення навчання студента, який отримує соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли він вибуває з навчального закладу до закінчення терміну навчання, йому виплачується стипендія в повному обсязі за останній місяць навчання.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України затвердив виплату академічних стипендій студентам вищих навчальних закладів на підставі рейтингу та мінімальну стипендію на рівні 1,1 тис. гривень з 2017 року.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що розмір стипендіального фонду для студентів на наступний рік збільшено на 576 млн гривень.
Раніше Володимир Гройсман обіцяв, що академічні стипендії будуть підвищені, проте це не вплине на виплату звичайних студентських стипендій.
Відзначимо, що Міністерство освіти і науки заявляло про перехід на нову систему виплати стипендій студентам з 2017 року.
За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, сьогодні 70% студентів, які навчаються на бюджеті, отримують стипендії, що видаються всім, у кого середній бал вищи за 4. А соціальні стипендії для дітей-інвалідів, сиріт та інших пільгових категорій отримують менш ніж 6% студентів. Данилюк вважає, що потрібно зменшити кількість академічних стипендій, видаючи їх тільки кращим і піднявши їх розмір, а також розширити охоплення студентів соціальними стипендіями, видаючи їх дітям із малозабезпечених сімей, зокрема, таких, які отримують субсидії.
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