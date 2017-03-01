Для студентів-переселенців передбачені академічні або соціальні стипендії

Студенти вищих навчальних закладів з числа внутрішньо переміщених осіб зможуть отримувати або академічні, або соціальні стипендії.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №1045 від 28 грудня 2016 року, повідомляє Громадське.

Згідно з постановою, окрім інших соціальних категорій, право на соціальні стипендії мають студенти, які не отримують академічних стипендій, не перебувають на повному державному забезпеченні і не перебувають в академічній відпустці з числа дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у вузі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).

Соціальна стипендія призначається на весь період навчання починаючи з місяця звернення за її наданням і виплачується щомісяця в розмірі: студентам вузів I-II рівня акредитації – 750 грн; студентам вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації – 1000 грн; студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 2000 грн.

У разі, якщо термін закінчення навчання студента, який отримує соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли він вибуває з навчального закладу до закінчення терміну навчання, йому виплачується стипендія в повному обсязі за останній місяць навчання.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України затвердив виплату академічних стипендій студентам вищих навчальних закладів на підставі рейтингу та мінімальну стипендію на рівні 1,1 тис. гривень з 2017 року.