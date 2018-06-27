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Студія Marvel зніме кіно про ЛГБТ- супергероїв

"Деякі з уже відомих надлюдей здійснять камінг-аут"
Глава студії Marvel Кевін Файгі заявив, що у майбутніх стрічках з'являться супергерої ЛГБТ-супергерої.
Студія Marvel зніме кіно про ЛГБТ- супергероїв Фото: з вільних джерел

З'являться нові супергерої, які від початку постануть в образах представників ЛГБТ, повідомляє Bustle.

Раніше акторка фільму "Тор: Рагнарок" Тесса Томпсон, яка зіграла Валькірію, зазначила, що її героїня - квір.

"Вона бі. І так, її не хвилює, що про неї думають чоловіки. Яка радість - грати її!", - написала Томпсон в соціальній мережі.

 

 
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27 06 2018 14:05
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