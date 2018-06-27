CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГлава студії Marvel Кевін Файгі заявив, що у майбутніх стрічках з'являться супергерої ЛГБТ-супергерої.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Студія Marvel зніме кіно про ЛГБТ- супергероїв
"Деякі з уже відомих надлюдей здійснять камінг-аут"
Фото: з вільних джерел
З'являться нові супергерої, які від початку постануть в образах представників ЛГБТ, повідомляє Bustle.
Раніше акторка фільму "Тор: Рагнарок" Тесса Томпсон, яка зіграла Валькірію, зазначила, що її героїня - квір.
"Вона бі. І так, її не хвилює, що про неї думають чоловіки. Яка радість - грати її!", - написала Томпсон в соціальній мережі.
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27 06 2018 14:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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