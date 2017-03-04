Створення антикорупційних органів в Україні поки не дало результату - МВФ

Серед таких реформ він назвав приватизацію, створення ринку сільськогосподарських земель і боротьбу з корупцією

Міжнародний валютний фонд вважає, що створення нових антикорупційних органів в Україні поки не дало результату.

Про це сказано в повідомленні фонду, розісланому за підсумками завершення третього перегляду програми співробітництва з Україною, пишуть "Українські новини".

Після ухвалення рішення, перший заступник директора-розпорядника МВФ Девід Ліптон повідомив, що для швидкого й стійкого економічного росту Україні необхідно провести структурні реформи для поліпшення бізнес-середовища й залучення інвестицій.

Серед таких реформ він назвав приватизацію, створення ринку сільськогосподарських земель і боротьбу з корупцією.

"Необхідно рішуче боротися з корупцією. Незважаючи на створення нових антикорупційних інститутів, конкретні результати поки не досягнуті", - сказав Ліптон.

Раніше Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила рішення про виділення Україні четвертого траншу у розмірі 1 млрд доларів.

Україна з 2015 року реалізує з МВФ 4-річну програму розширеного фінансування EFF, в рамках якої розраховує отримати близько 17 млрд доларів.