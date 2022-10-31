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Створення Спецтрибуналу за злочин агресії рф підтримує від 10 до 16 країн – генпрокурор

Одночасно Андрій Костін звернув увагу, що головне для створення трибуналу – це політична воля.
Створення Спецтрибуналу за злочин агресії рф підтримує від 10 до 16 країн – генпрокурор Фото: Українська правда

Кількість країн, які підтримують створення Спеціального трибуналу щодо притягнення до відповідальності росії за злочини агресії, зростає, але для цього необхідна політична воля. Про це генеральний прокурор Андрій Костін розповів у інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Через юридичні обмеження Міжнародний кримінальний суд не може розглядати справу щодо агресії рф проти України, а я вважаю це первинним міжнародним злочином, без якого всі інші жахіття проти мирного населення були б неможливі. І ми не можемо собі дозволити залишити цей акт насилля щодо цілої країни безкарним", – розповів чиновник.

За його словами, йдеться про створення трибуналу із дуже широкого кола учасників.

"Це не може бути п'ять-сім країн, це мають бути всі, і я про це говорю на кожній зустрічі. Важливо, щоб насамперед це були країни, які є важливими з точки зору сприйняття легітимності результатів цього трибуналу", – сказав Костін.

Одночасно генпрокурор звернув увагу, що головне для створення трибуналу – це політична воля.

"Говорячи про необхідність створення цього інституту, я завжди наголошую іноземним партнерам: "Якщо ви вже на рівні Генасамблеї, ПАРЄ, Європарламенту проголосували і підтвердили, що факт збройної агресії був, то зробіть наступний крок", – зазначив генпрокурор.

Відповідаючи на запитання про те, яким він бачить сам механізм створення Спецтрибуналу, Костін сказав: "Найбільш реалістичний сценарій щодо створення трибуналу – це міжнародна угода. Її підписує уряд країни, ратифікує парламент, якщо того потребує національне законодавство".

"Загалом я не почув аргументів проти: діалог складний, але я оптимістично дивлюся на перспективи: кількість країн, готових підтримувати трибунал, зростає, поки що неофіційна підтримка від десяти до 16 країн у нас є", – підкреслив він.

Костін також зауважив, що йому як українцю хотілося б, аби трибунал відбувся в Україні, але локація трибуналу не є ключовим питанням.

"Найважливіше – це притягнути до відповідальності путіна та його кліку. У будь-якому разі ми маємо думати не про помсту, а про справедливість. Де саме судді оголосять свій вирок – це вже інше питання", – додав генпрокурор.

Раніше Верховна Рада звернулась до ООН, парламентів та урядів її членів, Європейського союзу, Ради Європи і закликала створити Спеціальний міжнародний трибунал, який міг би судити найвище політичне та військове керівництво росії за скоєння злочинів агресії проти України.

 
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31 10 2022 15:31
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