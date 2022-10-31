Створення Спецтрибуналу за злочин агресії рф підтримує від 10 до 16 країн – генпрокурор
Кількість країн, які підтримують створення Спеціального трибуналу щодо притягнення до відповідальності росії за злочини агресії, зростає, але для цього необхідна політична воля. Про це генеральний прокурор Андрій Костін розповів у інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".
"Через юридичні обмеження Міжнародний кримінальний суд не може розглядати справу щодо агресії рф проти України, а я вважаю це первинним міжнародним злочином, без якого всі інші жахіття проти мирного населення були б неможливі. І ми не можемо собі дозволити залишити цей акт насилля щодо цілої країни безкарним", – розповів чиновник.
За його словами, йдеться про створення трибуналу із дуже широкого кола учасників.
"Це не може бути п'ять-сім країн, це мають бути всі, і я про це говорю на кожній зустрічі. Важливо, щоб насамперед це були країни, які є важливими з точки зору сприйняття легітимності результатів цього трибуналу", – сказав Костін.
Одночасно генпрокурор звернув увагу, що головне для створення трибуналу – це політична воля.
"Говорячи про необхідність створення цього інституту, я завжди наголошую іноземним партнерам: "Якщо ви вже на рівні Генасамблеї, ПАРЄ, Європарламенту проголосували і підтвердили, що факт збройної агресії був, то зробіть наступний крок", – зазначив генпрокурор.
Відповідаючи на запитання про те, яким він бачить сам механізм створення Спецтрибуналу, Костін сказав: "Найбільш реалістичний сценарій щодо створення трибуналу – це міжнародна угода. Її підписує уряд країни, ратифікує парламент, якщо того потребує національне законодавство".
"Загалом я не почув аргументів проти: діалог складний, але я оптимістично дивлюся на перспективи: кількість країн, готових підтримувати трибунал, зростає, поки що неофіційна підтримка від десяти до 16 країн у нас є", – підкреслив він.
Костін також зауважив, що йому як українцю хотілося б, аби трибунал відбувся в Україні, але локація трибуналу не є ключовим питанням.
"Найважливіше – це притягнути до відповідальності путіна та його кліку. У будь-якому разі ми маємо думати не про помсту, а про справедливість. Де саме судді оголосять свій вирок – це вже інше питання", – додав генпрокурор.
Раніше Верховна Рада звернулась до ООН, парламентів та урядів її членів, Європейського союзу, Ради Європи і закликала створити Спеціальний міжнародний трибунал, який міг би судити найвище політичне та військове керівництво росії за скоєння злочинів агресії проти України.
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