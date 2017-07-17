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Створення українського лоукостера перебуває на фінальній стадії

Спершу в українського лоукосту буде 8 літаків
Начальник відділу авіаційного транспорту Міністерства інфраструктури України Галина Дурмуш зізналася, що процес створення вітчизняного лоукосту перебуває на фінальній стадії.
Створення українського лоукостера перебуває на фінальній стадії Фото:slovoidilo.ua

За її словами, всього планується, що в українського лоукосту буде 8 літаків, спочатку вони будуть виконувати внутрішні рейси, в подальшому плануються і міжнародні. Літати будуть з аеропортів "Бориспіль" або "Жуляни", інформує "112 Україна".

Українська сторона буде володіти контрольним пакетом акцій підприємства. У переговорах беруть участь як українські, так і іноземні авіакомпанії.

Нещодавно міністр інфраструктури України Володимир Омелян підтвердив інформацію про створення вітчизняного лоукостер, однак підкреслив, що він не буде повністю українським.

Нагадаємо, що в понеділок, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.

Причиною цього стало, що аеропорт "Бориспіль" не погодився із вимогами, які висунув лоукостер Ryanair.

Після цього міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Ryanair, швидше за все, відмовиться виходити на український ринок. На думку Омеляна, винні в цьому голова наглядової ради і власник авіакомпанії МАУ Арон Майберг та гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.

Згодом ірландська лоу-кост-авіакомпанія призупинила продаж квитків в усіх напрямках з Києва та Львова.

Сьогодні стало відомо, що Міжнародний аеропорт Львів відхилив кілька вимог компанії, але, тим не менш, уклав контракт.

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17 07 2017 14:40
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