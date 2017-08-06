Створення Європейської прокуратури погодили 20 країн-членів ЄС
"Європейська прокуратура матиме повноваження за певних умов розслідувати і переслідувати в судовому порядку шахрайство у ЄС та інші злочини, що стосуються фінансових інтересів ЄС", - ідеться у повідомленні прес-служби Ради ЄС.
Наразі створення відомства підтримують 20 країн ЄС: Бельгія, Болгарія, Греція, Естонія, Кіпр, Іспанія, Латвія, Литва, Люксембург, Німеччина, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Хорватія, Чехія, Фінляндія, Франція, Австрія та Італія.
Утім, інші держави-члени можуть приєднатися до ініціативи у будь-який момент.
Центральний офіс Європейської прокуратури буде базуватися в Люксембурзі. Остаточно процедура підготовки до створення відомства має завершитися до 2020 року.
Раніше повідомлялося, що ініціативу відхилили скептично налаштовані уряди Польщі та Угорщини, а також Швеція. Вони аргументують тим, що прокуратура ЄС може підірвати незалежність національних правоохоронних органів і передати занадто багато повноважень ЄС
Нагадаємо, деякі міністри і дипломати Європейського союзу вказують на те, що ЄС втрачає силу у вирішенні конфліктів у світі, зокрема, в Сирії та на Донбасі.
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