Створений у КПІ наносупутник вийшов на орбіту і надіслав перший сигнал
Про це йдеться в повідомленні на сайті КПІ.
Супутник вийшов на власну навколоземну орбіту з Міжнародної космічної станції (МКС), куди його 18 квітня з мису Канаверал (штат Флорида, США) доправила ракета ATLAS-5.
Апарат було створено в межах міжнародного проекту QB50 під координацією Інституту гідродинаміки фон Кармана (Бельгія).
Головне завдання проекту, який розпочато в рамках програми Єврокомісії FP7 у 2012 році, – дослідження змін клімату.
На сайті університету зазначено, що наносупутник київських політехніків був запущений у космос разом із ще 27 супутниками, створеними в університетах 19 країн.
Це вже другий наносупутник, створений командою з КПІ для цього проекту. У 2014 році було створено та виведено на орбіту наносупутник PolyITAN-1.
Фото: ukrinform.ua
Нагадаємо, приватна космічна компанія SpaceX під керівництвом Ілона Маска запустила на земну орбіту ракету-носій Falcon 9 із супутником Inmarsat-5 F4, який повинен забезпечити пасажирів літаків мережею Wi-Fi.
Перший український телекомунікаційний супутник "Либідь", побудований у міжнародній кооперації за участю Канади і Росії, планується запустити на орбіту і ввести в експлуатацію в четвертому кварталі 2017 року.
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