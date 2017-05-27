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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Створений у КПІ наносупутник вийшов на орбіту і надіслав перший сигнал

Супутник розробила команда науковців, викладачів і студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського
26 травня команда КПІ ім. Сікорського встановила радіозв'язок і розпочала налагодження окремих підсистем наносупутника власного виробництва PolyITAN-2-SAU.
Створений у КПІ наносупутник вийшов на орбіту і надіслав перший сигнал Фото: kpi.ua

Про це йдеться в повідомленні на сайті КПІ.

Супутник вийшов на власну навколоземну орбіту з Міжнародної космічної станції (МКС), куди його 18 квітня з мису Канаверал (штат Флорида, США) доправила ракета ATLAS-5.

Апарат було створено в межах міжнародного проекту QB50 під координацією Інституту гідродинаміки фон Кармана (Бельгія).

Головне завдання проекту, який розпочато в рамках програми Єврокомісії FP7 у 2012 році, – дослідження змін клімату.

На сайті університету зазначено, що наносупутник київських політехніків був запущений у космос разом із ще 27 супутниками, створеними в університетах 19 країн.

Це вже другий наносупутник, створений командою з КПІ для цього проекту. У 2014 році було створено та виведено на орбіту наносупутник PolyITAN-1.


Фото: ukrinform.ua

Нагадаємо, приватна космічна компанія SpaceX під керівництвом Ілона Маска запустила на земну орбіту ракету-носій Falcon 9 із супутником Inmarsat-5 F4, який повинен забезпечити пасажирів літаків мережею Wi-Fi.

Перший український телекомунікаційний супутник "Либідь", побудований у міжнародній кооперації за участю Канади і Росії, планується запустити на орбіту і ввести в експлуатацію в четвертому кварталі 2017 року.

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27 05 2017 22:15
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