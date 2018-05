Українсько-ісландський фільм "Жінка на війні" отримав другу нагороду у Каннах

Журі назвало "Жінку на війні" найкращою картиною "Тижня критики".

"Золота залізниця" є символічною нагородою, яка вручається асоціацією залізничників - кінематографістів Those of the rail. З 1995 року журі, що складається із сотні членів асоціації, вручає цю нагороду художнім та короткометражним фільмам в рамках програми "Тиждень критики".

"Фільм отримав Grand Rail d’Or, це приємно та важливо, оскільки поїзди з'єднують серця людей та світ, як і фільми", - прокоментувала нагороду виконавиця головної ролі Халлдора Гейхадсдоттір.

Цікаво, що протягом фестивалю його гості змогли повною мірою "насолодитись" проблемами з залізничним транспортом через страйк залізничників.

Нагадаємо, фільм "Жінка на війні" режисера Бенедикта Ерлінґсона, що створений у ко-продукції Франції, Ісландії та України, отримав нагороду SACD Award у рамках "Тижня критики" 71-го Каннського кінофестивалю.

Також, фільм "Донбас" українського режисера Сергій Лозниці отримав премію за кращу режисуру на конкурсі кінофестивалю в Каннах "Особливий погляд".