Українсько-ісландський фільм "Жінка на війні" отримав другу нагороду у Каннах
"Золота залізниця" є символічною нагородою, яка вручається асоціацією залізничників - кінематографістів Those of the rail. З 1995 року журі, що складається із сотні членів асоціації, вручає цю нагороду художнім та короткометражним фільмам в рамках програми "Тиждень критики".
"Фільм отримав Grand Rail d’Or, це приємно та важливо, оскільки поїзди з'єднують серця людей та світ, як і фільми", - прокоментувала нагороду виконавиця головної ролі Халлдора Гейхадсдоттір.
Цікаво, що протягом фестивалю його гості змогли повною мірою "насолодитись" проблемами з залізничним транспортом через страйк залізничників.
Нагадаємо, фільм "Жінка на війні" режисера Бенедикта Ерлінґсона, що створений у ко-продукції Франції, Ісландії та України, отримав нагороду SACD Award у рамках "Тижня критики" 71-го Каннського кінофестивалю.
Також, фільм "Донбас" українського режисера Сергій Лозниці отримав премію за кращу режисуру на конкурсі кінофестивалю в Каннах "Особливий погляд".
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