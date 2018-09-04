Стихійні лиха принесли людству $314 мільярдів збитків у 2017 році

Повені та урагани, а також зсуви і низка інших стихійних лих забрали 9 503 життя

Збитки від стихійних лих у світі у 2017 році виявилися одними з найбільш значних за історію підрахунку.

Про це йдеться в доповіді Центру досліджень епідеміології лих (CRED) Лувенського католицького університету, опублікованій у понеділок, повідомляє Interfax.

Повені та урагани, а також зсуви і низка інших стихійних лих забрали 9 503 життя. За даними CRED, це значно менше середньої річної цифри у 68 тис. життів за період з 2007 до 2016 року, відзначений надзвичайно смертоносними подіями, такими як землетрус на Гаїті у 2010 році. Він один спричинив смерть більш ніж 225,5 тис. осіб. Від циклону "Наргіс" у М'янмі загинули 138,4 тис. осіб у 2008 році, відзначається в доповіді.

Найбільше стихійних лих у 2017 році відбулося в Азії – 136 (43% від загальної кількості у світі). Від 25 з них тільки в Китаї постраждали 15 млн людей. В Індії 15 стихійних лих забрали 2,3 тис. життів і торкнулися 22,5 млн осіб, йдеться в доповіді.

Хоча 2017 рік виявився не найбільш смертоносним, він став другим з 1900 року за розміром завданих збитків. З 318 лих, від яких постраждали 96 млн людей у ​​світі, дослідники CRED вказують на три особливо руйнівних урагани: "Харві", "Ірма" і "Марія". У серпні та вересні 2017-го вони пройшлися Карибським басейном, досягнувши узбережжя США. Нанесені ними збитки оцінюються відповідно в $95 млрд, $66 млрд і $69 млрд.

Загалом природні катастрофи 2017 року обійшлися людству у $314 млрд.