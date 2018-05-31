Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Субсидії отримають ті, хто хоче, але не може знайти роботу, - Музиченко

Безробітним, які не зареєстровані на біржі праці, рахуватимуть 3 прожиткових мінімуми
Підходи до призначення субсидій безробітним громадянам відрізняються в сільській і міській місцевості.
Субсидії отримають ті, хто хоче, але не може знайти роботу, - Музиченко Фото: УНІАН

"Ми хочемо чітко зрозуміти, хто у нас отримує субсидію і на яких умовах. Тобто, якщо громадянин не має можливості працювати через відсутність робочого місця ... тут держава повинна надати соціальну підтримку. А якщо громадянин, проживаючи в Києві, де немає проблем з пошуком роботи, не хоче працевлаштуватися, то це вже зовсім інша ситуація", -  розповів керівник Директорату сім'ї та соціальної підтримки населення Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко в інтерв'ю "Укрінформу".

У разі безробіття субсидія надаватиметься тим, хто офіційно зареєстрований в службі зайнятості. Тим, хто працює без оформлення в Україні або за кордоном, органи соцзахисту автоматом вважатимуть дохід три прожиткові мінімуми - 5286 гривень.

Водночас він зазначив, що є і певні винятки. Музиченко повідомив, що в обласних центрах і містах обласного значення субсидія в таких випадках може призначатися тільки в тому випадку, якщо сім'я перебуває в складних життєвих обставинах, або працездатні члени сім'ї сплатили ЄСВ не менш ніж за два місяці перед місяцем звернення. У сільській місцевості критерії відрізняються.

"У сільській місцевості - трошки інша ситуація ... Тому в цьому випадку комісія має право призначити субсидію за умови, що працездатні члени цієї родини не перебували за кордоном більш ніж 60 днів", - пояснив він.

Нагадаємо, що в лютому борг населення України за спожиті житлово-комунальні послуги зріс на 11,9% (3 919,3 мільйона гривень) – до 36 822,9 мільйона гривень порівняно з січнем.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 05 2018 19:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА

Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.