Субсидії отримають ті, хто хоче, але не може знайти роботу, - Музиченко

Підходи до призначення субсидій безробітним громадянам відрізняються в сільській і міській місцевості.

"Ми хочемо чітко зрозуміти, хто у нас отримує субсидію і на яких умовах. Тобто, якщо громадянин не має можливості працювати через відсутність робочого місця ... тут держава повинна надати соціальну підтримку. А якщо громадянин, проживаючи в Києві, де немає проблем з пошуком роботи, не хоче працевлаштуватися, то це вже зовсім інша ситуація", - розповів керівник Директорату сім'ї та соціальної підтримки населення Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко в інтерв'ю "Укрінформу".

У разі безробіття субсидія надаватиметься тим, хто офіційно зареєстрований в службі зайнятості. Тим, хто працює без оформлення в Україні або за кордоном, органи соцзахисту автоматом вважатимуть дохід три прожиткові мінімуми - 5286 гривень.

Водночас він зазначив, що є і певні винятки. Музиченко повідомив, що в обласних центрах і містах обласного значення субсидія в таких випадках може призначатися тільки в тому випадку, якщо сім'я перебуває в складних життєвих обставинах, або працездатні члени сім'ї сплатили ЄСВ не менш ніж за два місяці перед місяцем звернення. У сільській місцевості критерії відрізняються.

"У сільській місцевості - трошки інша ситуація ... Тому в цьому випадку комісія має право призначити субсидію за умови, що працездатні члени цієї родини не перебували за кордоном більш ніж 60 днів", - пояснив він.