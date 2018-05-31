Субсидії отримають ті, хто хоче, але не може знайти роботу, - Музиченко
"Ми хочемо чітко зрозуміти, хто у нас отримує субсидію і на яких умовах. Тобто, якщо громадянин не має можливості працювати через відсутність робочого місця ... тут держава повинна надати соціальну підтримку. А якщо громадянин, проживаючи в Києві, де немає проблем з пошуком роботи, не хоче працевлаштуватися, то це вже зовсім інша ситуація", - розповів керівник Директорату сім'ї та соціальної підтримки населення Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко в інтерв'ю "Укрінформу".
У разі безробіття субсидія надаватиметься тим, хто офіційно зареєстрований в службі зайнятості. Тим, хто працює без оформлення в Україні або за кордоном, органи соцзахисту автоматом вважатимуть дохід три прожиткові мінімуми - 5286 гривень.
Водночас він зазначив, що є і певні винятки. Музиченко повідомив, що в обласних центрах і містах обласного значення субсидія в таких випадках може призначатися тільки в тому випадку, якщо сім'я перебуває в складних життєвих обставинах, або працездатні члени сім'ї сплатили ЄСВ не менш ніж за два місяці перед місяцем звернення. У сільській місцевості критерії відрізняються.
"У сільській місцевості - трошки інша ситуація ... Тому в цьому випадку комісія має право призначити субсидію за умови, що працездатні члени цієї родини не перебували за кордоном більш ніж 60 днів", - пояснив він.
Нагадаємо, що в лютому борг населення України за спожиті житлово-комунальні послуги зріс на 11,9% (3 919,3 мільйона гривень) – до 36 822,9 мільйона гривень порівняно з січнем.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Деньги есть. Но вы держитесь. Без них
- Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА2018 року на Україну чекає велика приватизація 26 крупних підприємств, частина з яких вже роками приносить бюджету лише збитки. Та більшість з них все одно залишається лідерами різних ринків. Кого ж цього року держава планує передати в приватні руки, чим займаються ці компанії та які можуть бути позитивні й негативні наслідки цього процесу?