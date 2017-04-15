Сучасні американські винищувачі F-35A випробують під час навчань НАТО у Великій Британії

Літаки та персонал перебуватимуть у Європі впродовж кількох тижнів

Військово-повітряні сили США розгорнули перші багатоцільові винищувачі F-35A п'ятого покоління на авіабазі в Британії з метою випробовування їхніх можливостей під час широкомасштабних військових навчань НАТО.

Про це офіційно заявили в суботу, 15 квітня, в Міністерстві оборони США, повідомляє Укрінформ.

"Боєздатні багатоцільові винищувачі F-35A Lightning II прибули сьогодні до авіабази Лейкенхіт Королівських ВПС (Велика Британія), демонструючи підтримку союзників США по НАТО, а також європейської територіальної цілісності", – зазначили в оборонному відомстві США.

За словами командувача Європейського командування США в Європі та головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі генерала Кертіса Скапаротті, присутність літаків F-35 підтверджує боєготовність та демонструє військову потужність на європейській частині континенту.

Літаки належать 388 та 419 Бойовому крилу американських ВПС, що базуються в штаті Юта. Вони візьмуть участь у навчаннях з європейськими союзниками. Як зауважили в Пентагоні, присутність F-35A "максимального розширює можливості навчань, зміцнює Північноатлантичний альянс та забезпечить широкий досвід щодо умов їх експлуатації в Європі".

Повідомляється, що літаки і персонал перебуватимуть у Європі протягом кількох тижнів.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс активізував у Польщі багатонаціональний батальйон неподалік кордону з Калінінградською областю Росії.

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