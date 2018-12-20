Суд анексованого Криму відхилив апеляції ще трьох українських моряків

Розгляд ще двох перенесли

Так званий Верховний суд в анексованому Криму відхилив апеляційні скарги щодо запобіжного заходу (утримання під вартою) ще трьом українським морякам.

Відтак суд відхилив апеляції щодо трьох моряків: матроса Михайла Власюка, Богдана Головаша та офіцера ЗСУ Сергія Попова, повідомляє "Громадське". Морякам зменшили термін утримання під вартою на один день через неправильний розрахунок суду першої інстанції.

Усі моряки брали участь у засіданні через відеозв'язок з московського СІЗО "Лефортово" разом зі своїми адвокатами.

Розляд апеляції Владислава Костишина перенесли через те, що суд не надав перекладача з російської.

"Суддя відмовив надати перекладача, але, оскільки сам не суддя не розуміє української, а в Костишина є право свідчити рідною мовою, суд відклали на завтра (21 грудня - ред.) на 10 ранку", - зазначили в спільноіті "Кримський процес".

Апеляцію по Роману Мокряку перенесли через відсутність адвоката. Рішення також переглянуть 21 грудня о 10 годині.

Відтак це сьома відхилена апеляція на запобіжний захід.

Усім українським морякам, захопленим Росією в Керченські протоці, інкримінують незаконне порушення "держкордону Росії", зроблене групою осіб за попередньою змовою або організованою групою з використанням насильства або загрозою його використання.

Додамо, що Верховний суд Криму залишив під арештом чотирьох українських моряків, водночас, зменшив їхні терміни утримання під вартою на один день.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.