Суд арештував активи екс-міністра Присяжнюка у банках на $5,5 млн
"На території України накладено арешт в банківських установах на активи підозрюваного на суму 5,5 млн доларів США", - йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на інформаційний запит УНН.
При цьому, як зазначили в ГПУ, Печерський районний суд Києва 14 червня 2017 року заарештував за клопотанням прокуратури виявлене рухоме і нерухоме майно М.Присяжнюка. За кордоном у екс-міністра банківських рахунків не знайшли.
Нагадаємо, що Присяжнюк переховується від слідства ще з березня 2014 року.
Окрім того, Генпрокуратура повідомила про підозру у незаконній приватизації держмайна екс-міністру агрополітики та продовольства Миколі Присяжнюку.
Зазначимо, Микола Присяжнюк, який підозрюється у заволодінні півмільярда гривень Аграрного фонду, не перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу.
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