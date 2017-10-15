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Суд арештував активи екс-міністра Присяжнюка у банках на $5,5 млн

Про рахунки екс-міністра за кордоном слідству не відомо
Українські суди наклали арешт на активи колишнього міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка на загальну суму $5,5 млн.
Суд арештував активи екс-міністра Присяжнюка у банках на $5,5 млн Микола Присяжнюк. Фото: ye.ua

"На території України накладено арешт в банківських установах на активи підозрюваного на суму 5,5 млн доларів США", - йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на інформаційний запит УНН.

При цьому, як зазначили в ГПУ, Печерський районний суд Києва 14 червня 2017 року заарештував за клопотанням прокуратури виявлене рухоме і нерухоме майно М.Присяжнюка. За кордоном у екс-міністра банківських рахунків не знайшли.

Нагадаємо, що Присяжнюк переховується від слідства ще з березня 2014 року.

Окрім того, Генпрокуратура повідомила про підозру у незаконній приватизації держмайна екс-міністру агрополітики та продовольства Миколі Присяжнюку.

Зазначимо, Микола Присяжнюк, який підозрюється у заволодінні півмільярда гривень Аграрного фонду, не перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу.

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15 10 2017 14:17
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