Суд заарештував активи "Газпрому", які перебувають у Нідерландах

Голландський суд задовольнив клопотання щодо арешту часток ПАТ "Газпром" в його голландських дочірніх компаніях та заборгованості цих дочірніх компаній.

Клопотання були подані для забезпечення права "Нафтогазу" на отримання від російського монополіста $2,6 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, ухваленим у лютому 2018 року, повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

"Суд задовольнив клопотання, але 6 із 7 дочірніх компаній "Газпрому" в Голландії відмовились співпрацювати з судовими виконавцями. Однак все це ніяк не вплине на арешт", - повідомили в "Нафтогазі".

"Нафтогаз" застосує усі доступні законні засоби та інструменти, щоб домогтися виконання рішення і отримати від "Газпрому" присуджену суму. На жаль, російська компанія діє недобросовісно, не виконуючи як рішення арбітражу, так і накази європейських судів інших юрисдикцій", - прокоментував інформацію голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Загалом "Нафтогаз" вимагав від "Газпрому" $17 млрд. "Газпром" оскаржив рішення, а також оголосив про розірвання контрактів з українською стороною.

При цьому заступник голови правління російської компанії Олександр Медведєв підкреслив, що розрив угод з "Нафтогазом" не означає припинення транзиту газу в Євросоюз через Україну.

Наприкінці березня "Газпром" уже подавав апеляцію на рішення суду щодо спору з "Нафтогазом" через "істотні процесуальні порушення, допущені арбітрами".

Також, Петро Порошенко дав розпорядження очільнику "Нафтогазу" Андрію Коболєву розширити перелік країн, у яких Україна буде конфісковувати майно Газпрому в рахунок відшкодування $2,6 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.