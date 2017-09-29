Суд арештував чотири підприємства Коломойського
Суд арештував майно Орджонікідзевського гірничо-збагачувального комбінату, Нікопольського заводу феросплавів, Марганецького гірничо-збагачувального комбінату і "Дніпроазоту".
Ці підприємства контролюють власники "ПриватБанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, інформує "LB.ua".
Рішення від 14 вересня є в Єдиному реєстрі судових рішень. Заборону накладено в рамках справи про махінації "ПриватБанку".
Раніше Печерський районний суд Києва 4 вересня наклав арешт на будівлю у Києві, які орендує телеканал "1+1", та літак Boeing у справі розкрадання коштів із "ПриватБанку".
Нагадаємо, що 7 вересня суд арештував зерновий термінал "Бориваж" в Одеській області, який належить ТОВ "Агротермінал Логістик".
Генеральна прокуратура України підозрює керівництво "ПриватБанку" в незаконній трансформації кредитного портфеля напередодні націоналізації.
Національне антикорупційне бюро провело більше 50 обшуків у справі про розтрату коштів і зловживання службовим становищем посадовими особами Нацбанку і менеджментом націоналізованого "ПриватБанку".
Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.
За словами Коломойського, він був вимушений сам запропонувати націоналізацію "ПриватБанку" через "способи штучного зниження капіталізації банку" з боку НБУ.
Зазначимо, що на ПАТ "Приватбанк" подано позовів до суду на загальну суму 9 мільярдів гривень.
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