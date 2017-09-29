Суд арештував чотири підприємства Коломойського

Арешт накладено в рамках справи про махінації "ПриватБанку"

Печерський районний суд міста Києва арештував чотири підприємства бізнесмена Ігоря Коломойського.

Суд арештував майно Орджонікідзевського гірничо-збагачувального комбінату, Нікопольського заводу феросплавів, Марганецького гірничо-збагачувального комбінату і "Дніпроазоту".

Ці підприємства контролюють власники "ПриватБанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, інформує "LB.ua".

Рішення від 14 вересня є в Єдиному реєстрі судових рішень. Заборону накладено в рамках справи про махінації "ПриватБанку".

Раніше Печерський районний суд Києва 4 вересня наклав арешт на будівлю у Києві, які орендує телеканал "1+1", та літак Boeing у справі розкрадання коштів із "ПриватБанку".

Нагадаємо, що 7 вересня суд арештував зерновий термінал "Бориваж" в Одеській області, який належить ТОВ "Агротермінал Логістик".

Генеральна прокуратура України підозрює керівництво "ПриватБанку" в незаконній трансформації кредитного портфеля напередодні націоналізації.