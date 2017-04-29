Суд арештував чиновника-корупціонера екологічної комісії

Дніпровський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою голові постійної комісії з питань екології.

"За клопотанням столичної прокуратури Дніпровський районний суд міста Києва на засіданні 28.04.2017 обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою голові постійної комісії з питань екології, природокористування, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій Київської облради, якого напередодні прокуратура затримала на хабарі у $10 тис", - написала прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець у Facebook.

Одночасно суд визначив у якості альтернативи можливість внесення застави у розмірі 600 тис. грн. Зазначимо, що депутат вимагав від директора підприємства в Київській області 10 тис. доларів за узгодження проекту рішення про надання дозволу на користування надрами, а також за "просування" цього рішення на сесії обласної ради.

Зважаючи на те, що прокурор у судовому засіданні наполягав на заставі у сумі 2,5 млн гривень, судове рішення буде оскаржено в частині розміру грошової застави.

Нагадаємо, чиновника затримали 27 квітня. Зловмисника затримали після отримання ним другої частини хабара в розмірі 6 тис. доларів.