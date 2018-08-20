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Суд арештував другого фігуранта справи про напад на Гандзюк

Чоловік пробуде під вартою щонайменше до 16 жовтня
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для другого фігуранта справи про напад на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк.
Суд арештував другого фігуранта справи про напад на Гандзюк Горбунов Віктор. Фото: Мар'яна П'єцух

Як повідомляє "Громадське", суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та відправив другого фігуранта справи – Горбунова Віктора Андрійовича 1991 року народження – під варту до 16 жовтня. Його підозрюють у купівлі кислоти, з якою напали на Гандзюк.

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За клопотанням захисту засідання суду проходило в закритому режимі.

Нагадаємо, 31 липня в Херсоні невідомий облив співробітницю міськради і активістку Катерину Гандзюк рідиною, яка виявилася концентрованою сірчаною кислотою. Поліція порушила справу про хуліганство, згодом змінивши кваліфікацію на завдання тяжких тілесних ушкоджень з метою залякування, а в підсумку розглядає цей напад як замах на вбивство. Генпрокуратура передала слідство до центрального апарату СБУ.

3 серпня поліція повідомила про затримання підозрюваного в замаху на Гандзюк. 6 серпня Херсонський міський суд постановив узяти його під варту до 1 жовтня включно.

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20 08 2018 20:31
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